Донецк, 15 мая, 2018, 09:37 — ИА Регнум. Украинские силовики обстреляли три раза Луганскую Народную Республику (ЛНР) и 16 раз — Донецкую Народную Республику (ДНР) за сутки 14 мая, сообщают пресс-службы представительств республик в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ИА Красная Весна Воронка. Донецк. ДНР. 2017.

Согласно сообщению, в ЛНР под обстрел попали населенные пункты Калиново и Пришиб. Украинские военные вели огонь из минометов калибра 120 мм и 82 мм, БМП, автоматических станковых гранатометов (АГС) и стрелкового оружия.

Читайте также: Киев перекладывает вину за артобстрелы на военных ДНР и ЛНР

В ДНР ВСУ вели обстрел шести населенных пунктов из минометов, гранатометов и крупнокалиберного и легкого стрелкового оружия.

Напомним, в Донбассе гражданская война длится четвертый год. Обе стороны военного конфликта подписали ранее два раза Минские соглашения, которые предписывают республикам и Украине прекратить огонь, отвести войска и технику от линии фронта и начать переговоры о мирном урегулировании.

Однако Киев отказывается даже признавать наличие ДНР и ЛНР и тем более вести с ними переговоры. Также украинское правительство делает все для эскалации военных действий.