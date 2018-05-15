Грозный, 15 мая, 2018, 09:17 — ИА Регнум. Открытие американского посольства в Иерусалиме и связанные с этим события, в результате которых погибли более 50 жителей Палестины, не пройдут бесследно для США и Израиля. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

По его словам, мусульмане всего мира не простят события «кровавого понедельника», «лужи палестинской крови в секторе Газа» и никогда согласятся с фактическим установлением контроля над всем Иерусалимом.

Как отметил Кадыров, США по обыкновению используют практику двойных стандартов. Предъявляя упреки одним даже при подозрениях на нарушения права человека, власти США позволяют себе и своим единомышленникам кровавые преступления.

«Госдеп США откликается, если в Чечне кто-то чихнёт, но спокойно относится к рекам арабской крови, проливаемой Израилем», — пишет Кадыров.

По его мнению, то, что творится в настоящее время на Ближнем Востоке, можно объяснить лишь тем, что для США не нужен мир в этом регионе.

«США и Израиль больше всего боятся восстановления мира и стабильности на Ближнем Востоке. Иначе ничем не объяснить настойчивую последовательность мер, направленных на рост напряженности в зоне конфликта», — считает глава Чечни.

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Как сообщало ИА REGNUM, 14 мая в Иерусалиме было открыто посольство США, перенесенное туда из Тель-Авива. Церемония переноса посольства была приурочена к торжествам по поводу 70-й годовщины основания Израиля. В секторе Газа в связи с этими событиями начались акции протеста, которые привели к столкновениям и человеческим жертвам.

Министерство здравоохранения сектора Газа сообщило о 59 погибших, в числе которых есть дети. Общее количество получивших ранения палестинцев, по данным ведомства, составило около 3000 человек.

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