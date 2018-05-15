Сантьяго, 15 мая, 2018, 08:19 — ИА Регнум. Жители Чили одобряют политику немецкого канцлера Ангелы Меркель и президента России Владимира Путина и при этом не переносят президента США Дональда Трампа и лидеров социалистических режимов Латинской Америки. Таковы результаты социологического опроса, опубликованные газетой Noticiero Digital 15 мая.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин рейтинг

Опрос включал в себя вопросы имиджа мировых лидеров (позитивный/негативный), а также определял индекс узнаваемости персон мировой политики по именам.

Так, 99% чилийцев знают, кто такие Дональд Трамп и президент Боливии Эво Моралес. Венесуэльского президента Николаса Мадуро знают 98%, лидера Северной Кореи Ким Чен Ына — 95%. Следом расположились президент Аргентины Маурисио Макри (93%), премьер-министр Испании Мариано Рахой (82%) и канцлер ФРГ Ангела Меркель (79%).

Преемника лидера Кубы Рауля Кастро Мигеля Диаса-Канеля узнают лишь три четверти чилийцев, главу КНР Си Цзиньпина — 74%.

Рейтинг положительно воспринимаемых политиков возглавили Ангела Меркель и премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Высокие оценки им поставили 78% респондентов. 66% позитивно оценивают президента Франции Эммануэля Макрона, 60% — Си Цзиньпина. Владимир Путин завоевал симпатии 55% чилийцев и на 7% опередил показатель премьер-министра Испании Мариано Рахоя.

Лидерами антирейтинга стали Николас Мадуро (93% считают его негативным персонажем в политике), Эво Моралес (89%), Ким Чен Ын (82%) и Дональд Трамп (79%). Сюда также вошли Мигель Диас-Канель (60%), премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху (58%), палестинский лидер Махмуд Аббас (57%) и Маурисио Макри (56%).

Телефонный опрос проводился организацией Cadem в период с 9 по 11 мая среди жителей Чили старше 18 лет. Эксперты, обработавшие ответы, считают его достоверным на 95%, при этом уровень погрешности может составлять 3,7%.