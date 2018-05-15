Рим, 15 мая, 2018, 08:06 — ИА Регнум. Бывший главный тренер «Зенита» Роберто Манчини возглавил сборную Италии. Об этом 14 мая сообщается на странице Федерации футбола Италии в Twitter.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол

Манчини официально назначен главным тренером сборной Италии. Он подписал соответствующее соглашение Федерацией футбола Италии.

Манчини будет представлен в качестве нового главного тренера на специальной пресс-конференции, которая пройдёт 15 мая.

Ранее ряд итальянских СМИ сообщал, что контракт тренера будет рассчитан на два года, т. е Манчини отработает до чемпионата Европы 2020 года. При этом он будет получать €2 млн в год, что в два раза меньше, чем его доход в «Зените».

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Напомним, Манчини возглавлял «Зенит» в сезоне 2017/18. Под его руководством санкт-петербургский клуб занял пятое место в чемпионате России, набрав 53 очка в 30 матчах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, санкт-петербургский «Зенит» устроил опрос среди болельщиков, кто должен возглавить команд после ухода Роберто Манчини.

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