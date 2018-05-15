Кемерово, 15 мая, 2018, 07:46 — ИА Регнум. В структуре администрации Кемеровской области произошли кадровые изменения, сообщает пресс-служба областной администрации 15 мая. Так, на должность управляющего делами администрации Кемеровской области назначен Аркадий Шадрин.

stevepb Шахматы

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О новом назначенце известно, что он — уроженец села Целинное Алтайского края. Трудовую деятельность начал инженером-электронщиком на Бийском механическом заводе. После службы в рядах Советской армии работал инженером-электронщиком в Кемеровском государственном университете, в котором учился и окончил в 1992 году. С 2006 по 2009 год работал консультантом, помощником руководителя управления Федеральной налоговой службы по Кемеровской области. С 2009 по 2018 год находился на военной службе.

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Также новые руководители пришли в департамент внутренней политики губернатора Кемеровской области и правовое управления обладминистрации. Это Татьяна Минаева, занимавшая с 2016 по 2018 год пост руководителя аппарата Совета народных депутатов Кемеровской области, и Наталья Корелина, с ноября 2016 года возглавлявшая управление социальной защиты населения города Кемерово.

Как сообщало ИА REGNUM, предшественница Минаевой Нина Лопатина, которая ранее занимала пост начальника регионального департамента внутренней политики, была уволена 28 марта. Её на этом посту сменила заместитель главы департамента Валентина Назимок.