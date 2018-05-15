Вашингтон, 15 мая, 2018, 07:28 — ИА Регнум. Из социальной сети Facebook вновь утекли личные данные пользователей: за четыре года через приложение myPersonality утекли данные около 3 млн пользователей, пишет издание New Scientist со ссылкой на собственное расследование.

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По данным издания, приложение myPersonality — это проект Кембриджского университета, созданный в 2007 году. Приложение с психологическими тестами было в свободном доступе около четырех лет.

«Одна из крупнейших баз данных исследований в области социальных наук» была создана разработчиками из личных данных тех, кто, пройдя тест в приложении, согласились поделиться своими личными данными из профилей в Facebook.

Всего тесты прошли более шести миллионов человек, около половины оставили свои данные из профилей. Создатели приложения собрали эти данные, сделали их анонимными и поместили на вебсайт для того, чтобы другие исследователи могли ими воспользоваться.

Соответствующих мер безопасности при этом использовано не было: по одному и тому же паролю доступ к данным можно было получить в течение четырех лет. Любой, кто хотел получить доступ к данным, мог найти ключ для их скачивания менее чем за минуту, пишет издание.

Причем, отмечают журналисты, Facebook ранее начал изучать приложение в рамках расследования деятельности компании Cambridge Analytica. Деятельность приложения myPersonality была приостановлена соцсетью в начале апреля.

Ранее в апреле Facebook сообщил, что Cambridge Analytica ошибочно были переданы данные 87 млн ее пользователей. В основном это граждане США. Глава компании Facebook Марк Цукерберг пообещал изучить все приложения, которые имели доступ к большим объемам информации пользователей.