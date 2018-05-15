Херсон, 15 мая, 2018, 07:28 — ИА Регнум. В Херсонской области Украины создан обособленный отдел патрульной полиции, который будет контролировать подъезды к Крыму в трех приграничных районах, сообщила пресс-служба областного управления Нацполиции.

U.S. Embassy Kyiv Ukraine Украинская полиция

Полицейские будут «дислоцироваться на блокпостах в трех приграничных районах: Геническом, Каланчацком и Чаплынском. Также правоохранители будут контролировать основные трассы, соединяющие материк с полуостровом», — говорится в сообщении.

В перспективе украинские силовики собираются патрулировать территорию всего полуострова. Об этом заявил руководитель созданного подразделения Виктор Левченко.

«Наступит время, когда патрульная полиция будет патрулировать весь полуостров», — сказал он, добавив, что в настоящее время ситуация в пограничной зоне находится под контролем полицейских, командированных из разных управлений патрульной полиции.

В ведомстве уточнили, что на созданное подразделение возложены задачи по обеспечению безопасности дорожного движения на трех трассах, соединяющих материк с полуостровом. Также в полицейском управлении организовали конкурсный набор сотрудников в обособленный отдел патрульной полиции в Крыму и городе Севастополь. Отмечается, что на постоянной основе патрульные смогут начать службу на указанных территориях после четырехмесячного обучения.

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Напомним, после государственного переворота на Украине в начале 2014 года жители Крыма провели референдум о самоопределении, по результатам которого полуостров вернулся в состав России. В Москве не раз указывали, что референдум в Крыму прошел в соответствии со всеми нормами международного права и Устава ООН, однако Киев по-прежнему считает Крым своей территорией.