Москва, 15 мая, 2018, 07:10 — ИА Регнум. Неделя для нефтяного рынка началась с роста. Фьючерсные контракты Brent достигли максимальных значений с 2014 года, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Спрос на нефть повысился на новостях о массовых протестах в Палестине против открытия посольства США в Иерусалиме, а также заявлениях президента США Дональда Трампа о готовности существенно ограничить объемы приобретаемой у Ирана нефти и нефтепродуктов.

Дополнительным стимулом к покупке фьючерсов на нефть стал ежемесячный отчет ОПЕК. Картель увеличил прогноз по спросу на нефть в 2018 году на 0,025 млн баррелей в сутки по сравнению с прошлым прогнозом — до 98,84 млн баррелей в сутки. Цена на Brent повышалась до $78,50.

Сегодня, 15 мая, на торгах в Азии баррель стоит 78,26 (-0,23%). Покупатели держат курс к $81,75. Это первый значимый ценовой уровень, с которого они могут начать фиксировать прибыль по длинным позициям.

На пути к нему им придется встретиться с локальными коррекциями в 5−6%. Если говорить о сегодняшнем дне, то в качестве цели можно взять уровень $79.

Напомним, 14 мая стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2018 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне повысилась на 1,43%, до $78,23 за баррель, WTI — на 0,43%, до $70,99 за баррель.

Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в июле 2018 года на СПбМТСБ составляет $73,85 за баррель.

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