Москва, 15 мая, 2018, 07:08 — ИА Регнум. Истинное величие Маркса в том, что он впервые со времен Античности синтезировал этику, эстетику и гносеологию, а подлинный Маркс кроется именно в теории отчуждения труда, о которой практически никто ввиду разных причин не говорил, заявил 14 мая лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

Карл Маркс

Как отметил Кургинян, великий мыслитель Эрих Фромм сказал нечто крайне важное о Марксе, что до него практически никто не говорил, либо говорил вскользь.

«Для Маркса Капитал был смертью, а Труд был жизнью. А Маркс, когда рассматривал борьбу между трудом и капиталом, рассматривал борьбу между жизнью и смертью. Фромм начал тогда говорить о сущностном Марксе, о том Марксе, который в будущем. Потому что этого Маркса утопили в экономической проблематике», — отметил Кургинян, оговорив, что когда голодные дети, то говорить об отчуждении труда невозможно, надо говорить об эксплуатации, теперь настало время говорить о другом.

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При этом, по словам Кургиняна, очень многого в своих трудах Маркс не сделал. В частности, у него совершенно нет формационной теории. Вместо нее есть лишь небольшие высказывания. Маркс брал за основу высказывания Бенджамина Франклина, который говорил, что человек — это «животное, которое делает орудия труда».

«Раз человек такой, то орудия труда важнее всего, собственность на орудия и средства производства и начинается. Маркс все время брал за основу какие-нибудь классические работы (в этом его сила) и надстраивал над ними системность. Но эти работы ушли, они в прошлом», — продолжил политолог.

По его словам, никто на Маркса всерьез не опирался при построении советского коммунистического общества. А когда Ленин понял, что опираться не на что, стал снова неогегельянцем. Он начал создавать общество друзей гегелевской философии и так далее.

«А если говорить о предельном величии Маркса, то оно состоит только в одном: в том, что Маркс по масштабу личности, гениальности и так далее оказался единственным человеком, бросившим вызов Гегелю — своему учителю. А Гегель — это гений очень страшный, говорящий о конце истории и обо всем прочем. А Фукуяма — это жалкая обезьяна Гегеля. Маркс сказал о сверхистории, о новом прорыве в историю — это первое… Он впервые соединил этику, эстетику и гносеологию, он разорвал устои великой античной традиции, которая это все разделяла. Маркс стал пророком Нового времени!» — закончил мысль эксперт.

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Напомним, что 5 мая 2018-го весь мир праздновал двухсотлетний юбилей великого ученого, философа, теоретика Карла Маркса, являющегося основателем учения марксизм, которое в корне изменило облик мира в XX веке. Россия же от празднования стыдливо устранилась, отдав Китаю пальму первенства в праве считаться наследниками идей Маркса.