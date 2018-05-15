Екатеринбург, 15 мая, 2018, 07:04 — ИА Регнум. В Свердловской области 14 мая обсуждали задержание и арест бывшего мэра Каменска-Уральского Михаила Астахова и скандал в «Единой России» перед выборами депутатов городской думы Екатеринбурга. В Челябинской силовики задержали пока ещё главу города Миасса Геннадия Васькова, а в Оренбурге чиновники пеняли гражданам на не бережное отношение к истории. Подробно — в материале ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Оренбург

Арест Астахова

В Свердловской области активно обсуждают задержание и заключение под домашний арест бывшего мэра Каменска-Уральского Михаила Астахова. Он был задержан ещё 12 мая, в субботу. Как сообщают источники ИА REGNUM, это произошло в аэропорту «Кольцово», куда он вернулся из далёкой поездки.

Одновременно следственные мероприятия были проведены в администрации Южного управленческого округа Свердловской области, главой которого Астахов является последние несколько лет. Местные очевидцы сообщают, что силовики были замечены в районе административного здания утром 12 мая.

Напомним, Астахову вменили получении взятки в особо крупном размере. Если его вину докажут, то ему грозит до 15 лет лишения свободы. Следствие полагает, что деньги он якобы получил лично и через посредников от генерального директора одной строительной компании. Взамен фирме якобы было обещано способствование совершению действий по своевременному и беспрепятственному принятию строительных работ по двум муниципальным контрактам.

Отметим, Астахов является членом «Единой России» и долгое время был одним из ключевых функционеров. В партии уже заявили, что на период следствия приостановят его членство.

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Предвыборный скандал

Кстати, о «Единой России». Вчера, 14 мая, она оказалась в центре скандала. Некоторые из её представителей созвали пресс-конференцию, на которой заявили о якобы нечестных методах при проведении предварительного внутрипартийного голосования перед выборами депутатов Екатеринбургской городской думы. По словам спикеров, список кандидатов, которые должны победить на праймериз, уже есть. Возмущённые партийцы написали письма вышестоящему партийному руководству.

В самой «Единой России» заверили, что для участия в праймериз уже заявились около 200 человек. И пообещали, что предварительное голосование пройдёт честно и открыто, а победит сильнейший и достойнейший.

Подробно: Праймериз в Екатеринбурге: «Нет смысла давить на организаторов»

«Рвали и топтали историю»

Неожиданный скандал разразился в Оренбурге. Музей под открытом небом «Салют, Победа!» в День Победы, 9 мая, посетили более 5 тыс. человек. После праздника технику пришлось ремонтировать.

«Салют, Победа!» — это парк, который был специально создан для того, чтобы изучать военную историю России. Здесь можно увидеть образцы оружия, военной техники и промышленного оборудования.

9 мая после парада сюда хлынул народ. В областном министерстве культуры заявляют: в результате повышенного интереса выбиты стекла на тракторах К-700,Т-100 и «Беларусь», паровозе и автомобиле «Урал». Также сломаны крепежи капотов машин, дверные ручки, а на самолёте «Ан-2», который буквально за два дня до праздника прошёл реставрацию, порвали облицовку крыльев.

«Я каждый год в День Победы вечером приезжаю в парк «Салют, Победа!», но такое наблюдала впервые. И вроде не вандализм — никто ничего намеренно не ломает. Но нет в этом ни культуры, ни воспитания, ни бережного отношения к истории», — заявила министр культуры и внешних связей Евгения Шевченко.

Подробно: В мемориальном комплексе Оренбурга 9 мая «рвали и топтали историю»

Задержание Васькова

В челябинском городе Миассе сегодня, 15 мая, назначат временно исполняющего обязанности мэра. А вчера, 14 мая, здесь разворачивались драматические события. Утром в мэрии города работали сотрудники СКР и ФСБ. А днём стало известно о задержании пока ещё мэра Геннадия Васькова.

Отметим, на момент утренней выемки документов мэра не было на рабочем месте. Но позднее он появился. И его почти сразу же забрали силовики.

Мэру вменяют превышении должностных полномочий. Следствие предположило, что в 2017 году он дал указание приобрести за счёт бюджета помещения для размещения детского сада. И, как полагают следователи, это было сделано по завышенной стоимости.

Сейчас Васьков задержан. Решается вопрос о предъявлении ему обвинения. Также следствие настаивает на аресте.

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Как убивают культурное наследие

В Кургане разворачивается скандал вокруг старинных домов. Чиновники посчитали их не подлежащими восстановлению и пустили под снос.

Речь идёт о нескольких старинных домах в Кургане. Среди них — дом мещанина Павла Ипокренского 1909 года постройки по адресу ул. Климова, 25, дом подрядчика Романа Кошкина № 77 по улице Томина, который тоже был построен в начале ХХ века. Межведомственная комиссия администрации Кургана посчитала их не подлежащими восстановлению. С государственной охраны их, соответственно, снимают.

Краеведы пытались защитить культурное наследие Кургана, но безуспешно.

Читайте подробности: «А убийца тот, кто начнёт строить»: в Кургане снесут охраняемые дома

Без детских садов

В Курганской области закрывают детские сады. На них просто нет средств.

Так, в непростой ситуации оказались жители села Шелепово. Здесь чиновники из администрации Мокроусовского района закрывают детский сад. Вместо него оставят лишь воспитательные группы, которые будут находиться в местной школе.

Приказ вышел ещё 3 апреля. Сокращение коснётся пяти населённых пунктов Мокроусовского района. К 4 июня детсады должны быть закрыты не только в Шелепове, но и в сёлах Лапушки, Лопарёво, Михайловское и Малое Мостовское.

Родители дошкольников, понятное дело, против. Но пока к их мнению не прислушались.

Подробнее: В Курганской области оптимизируют детские сады из-за нехватки средств

Смертельные контрсанкции

Сегодня, 15 мая, Госдума рассмотрит в первом чтении проект закона о контрсанкциях. Тема, которая тревожит, без преувеличения, всю страну. Многие люди опасаются, что под запрет попадут жизненно важные лекарства. Которые в России, увы, не производят.

Общественники и благотворители Пермского края направили депутатам Госдумы и членам Совета Федерации, представляющим регион, письмо. Они заявляют, что если закон примут и импорт лекарств и медицинского оборудования ограничат, то сотни людей могут стать инвалидами, а десятки рискуют умереть. И это только в Пермском крае. В масштабах всей страны последствия будут ещё более печальными.

Только в Прикамье 10 детей и подростков с лёгочной гипертензией принимают препараты «Виагра» и «Ревацио». Эти лекарства могут запретить. Неиспользование данных препаратов у этих больных приведёт к неминуемой смерти в раннем возрасте, заявляют общественники. Кроме того, 22 ребёнка с юношеским артритом зависят от таких лекарств, как «Энбрел» и «Оренсия». Их отмена приведёт к увеличению у больных детей числа поражённых суставов и степени этого поражения. А после отмены «Оренсии» трое из этих детей могут полностью ослепнуть.

Кроме того, в Прикамье более 100 детей с надпочечниковой недостаточностью принимают препарат «Кортеф», тоже из США. Это аналог природного кортизола, обладающий наименьшим негативным влиянием на рост. Остальные подобные препараты не подойдут детям, так как вызывают задержку роста.

«Таких примеров можно приводить десятки для детей Пермского края, и ещё больше — для взрослых пациентов. Только больных сахарным диабетом из них — более 80 тысяч. Среди вероятных последствий запрета на лекарства из США для них — сокращение возможностей для индивидуального подбора терапии, как следствие — появление тяжёлых осложнений вплоть до инвалидности, лечение которых будет ограничено по той же причине», — говорится в письме, направленном 14 мая депутатам Госдумы и членам Совета Федерации.

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