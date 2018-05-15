Новосибирск, 15 мая, 2018, 06:07 — ИА Регнум. Новосибирский региональный политсовет партии «Единая Россия» определил кандидатуры участников предварительного голосования для последующего выдвижения кандидата на выборах губернатора региона. Члены политсовета единогласно поддержали кандидатуру врио главы Новосибирской области Андрея Травникова, говорится в сообщении реготделения.

Анна Алябьева ИА REGNUM Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников

По словам секретаря генерального совета партии Андрея Турчака, который принял участие в заседании, многие высказались по поводу профессиональных и человеческих качеств кандидата.

«Доверие ему ранее уже оказал президент России, подписав в октябре 2017 года указ о назначении Травникова врио губернатора. Жители региона, наши коллеги-однопартийцы за эти несколько месяцев смогли узнать кандидата, увидеть его в работе», — отметил Турчак.

Участие в предварительном голосовании также примут ректор НГПУ Алексей Герасев, исполнительный директор АНО «Историческое общество Сибирского федерального округа» Екатерина Болдырева и глава Маслянинского района Вячеслав Ярманов.

Конференция регионального отделения «Единой России», на которой будет выдвинут кандидат от партии на предстоящих выборах главы региона, пройдёт 14 июня.

Выборы главы Новосибирской области состоятся 9 сентября 2018 года. Назначены они после того, как с поста главы региона был снят Владимир Городецкий. Главными претендентами на должность губернатора области пока что остаются Андрей Травников и мэр Новосибирска Анатолий Локоть. И хотя официально кампания ещё не объявлена, претенденты на пост главы Сибирского региона уже активно проявляют себя в информационном и политическом пространствах.

Так, накануне стало известно о смене руководства ГТРК «Новосибирск»: вместо возглавлявшей новосибирский филиал с сентября 2007 года Светланы Войтович компанией будет руководить директор ГТРК «Вологда» Игорь Павлов.

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Ранее была уволена руководитель пресс-службы губернатора и правительства Новосибирской области Татьяна Асадчая.

Эта кадровая рокировка произошла за несколько недель до объявления губернаторских выборов в области, но большинство новосибирцев восприняли её именно как формирование своей команды перед важным событием.

«Конечно же, я не знаю все причины увольнений Асадчей и Войтович (да и увольнялись они из разных организаций), и обе они проработали в своих должностях достаточно долго. Но, на мой взгляд, оба эти увольнения непосредственно связаны с желанием сделать губернатором нашей области господина Травникова (как минимум в случае Асадчей — думаю, сам Травников и пожелал её увольнения). То, как после всего этого безобразно будут подаваться новости обладминистрации в прессе, мы уже увидели… При этом надо понимать, что общественное мнение новосибирцев всегда будет на стороне тех, кого «прессингуют» несправедливо. Такой у нас народ. На мой взгляд, народ совершенно правильный и справедливый. Думаю, увольнение двух этих, без сомнения, знаковых фигур только уменьшает шансы господина Травникова на избрание его губернатором», — сказал ИА REGNUM управляющий партнер DSO Consulting Сергей Дьячков.

Вовремя появилось и «случайное» интервью Андрея Травникова новосибирскому блогеру Тимуру Ханову. Почти полуторачасовой разговор подавался как «прогулка с врио губернатора Новосибирской области Травниковым».

В такую удачу блогера, когда он встретил Травникова возле правительства и попросил его прогуляться под дождём, а тот в свою очередь без промедления согласился, — мало кто поверил.

«Хотя я верю Тимуру Ханову, что это «спонтанное интервью на полтора часа» — не «заказуха», но, несомненно, это была «не случайность». Штаб посовещался и решил, что такое интервью будет неплохим шагом. С Тимуром, наверное, договорились, что разговор будет «за жизнь», а не по политике (он сам как-то проговорился в ходе эфира «мы про жизнь, а не про политику»). Во всяком случае на острые темы говорил сам Травников, а Тимур его не сильно пытал. В то, что на старте избирательной кампании случаются такие «спонтанные интервью», я не слишком верю. Повторюсь, «Тайга» не может получить Травникова для интервью, а Тимур бежал, хвостиком махнул, яичко и разбилось. Шаг, конечно, прекрасный, даже я скорректировал своё отношение к врио, проникся, можно сказать, симпатией. Но при этом помню, что хороший человек не профессия, а система всех превращает в брикеты. Незаметно было до сих пор выхода Травникова за пределы бюрократического мира, новосибирских политиков и тем более общественников он не воспринимал и не замечал. Ну и Травников наверняка много чего недоговаривает. Но для менее скептичной аудитории — прямо прекрасный шаг», — поделился своими впечатлениями политический обозреватель «Тайги. Инфо» Алексей Мазур.

Второй предполагаемый кандидат на губернаторских выборах Анатолий Локоть пока не так активен в медиапространстве. Его основным оружием сегодня является стратегия развития города Новосибирска на ближайшие 12 лет — «Новосибирск. Стратегия 2030». Хотя и у Андрея Травникова есть чем ответь — он активно продвигает свою стратегию социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2025 года и призывает новосибирцев принять участвовать в её формировании.

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Когда Андрей Травников объявлял о своём решении идти на выборы, он заявил, что Владимир Путин 6 октября 2017 года, перед тем как подписать приказ о назначении его временно исполняющим обязанности губернатора Новосибирской области, дал напутствие — «сделать так, чтобы жители Новосибирской области почувствовали изменения к лучшему в своей жизни». Однако, пока новосибирцы настороженно и не без скепсиса относятся к тем действиям, которые, по мнению врио губернатора, должны привести их к хорошей жизни.