Москва, 15 мая, 2018, 05:27 — ИА Регнум. Великий немецкий философ Карл Маркс никогда не был русофобом, но наоборот, находился в близких отношениях со многими его русскими революционными друзьями, а миф о его русофобии распространяли бывшие советские секретари обкомов, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Кургинян

Если и говорить о некоторой русофобии в рядах марксистов, то это, скорее, относится к соратнику Маркса Фридриху Энгельсу, отметил политолог, но никак не к Марксу.

«Он учил русский язык, обожал Чернышевского… Бакунина он всё время называл свиньёй, но любил… Они все время ссорились, в итоге Бакунин его очень сильно подставил политически. Это сложная история», — заявил политолог.

«Я хочу здесь сказать одно: мне отвратительно, когда бывшие секретари обкомов начинают говорить, что Маркс русофоб, второе — это ложь, это наглая ложь, третье — Энгельс такой, и что? Мы достаточно серьезный народ для того, чтобы рассматривать те или иные теории вне зависимости о того, русофобские или нет. А если бы Эйнштейн, упаси бог, был бы русофобом (чего не было), что бы, мы отменили теорию относительности?» — отметил Кургинян.

Подводя итог теме «русофобии» Маркса, Кургинян отметил, что она, с одной стороны, ложная, а с другой — демонстрирует очень стыдный комплекс неполноценности.

Читайте также: Китайский переводчик: Маркс прав по существу, и это понимают капиталисты

Напомним, что 5 мая 2018 года великому теоретику, ученому, социологу Карлу Марксу исполнилось 200 лет. Эта знаменательная для всего мира дата отмечалась очень широко и на высшем уровне в Китае, не прошла незамеченной и в Европе, однако практически полностью проигнорировалась в России — стране, которая в начале XX века впервые в истории воплотила в жизнь некоторые идеи Маркса.