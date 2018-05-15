Нижний Новгород, 15 мая, 2018, 05:04 — ИА Регнум. На мандат депутата Думы Нижнего Новгорода, ставший вакантным после досрочного лишения полномочий за неуказанный в декларации о доходах займ в 9 млн рублей Олега Сорокина, уже претендуют семь человек, среди которых и бывший министр культуры Нижегородской области Сергей Горин, который на сегодня работает советником главы региона. 15 мая — последний день приёма заявлений на участие в праймериз от нижегородского отделения партии «Единая Россия», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

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Конкуренцию бывшему министру культуры, занимавшему свой пост с 2013 года по середину апреля 2018 года, составят старший сторож детского сада Юрий Бурнаев, директор ДК им. С. Орджоникидзе Александр Чикаев, заместитель секретаря отделения партии «Единая Россия» по работе с молодёжью, руководитель НРО «Молодой Гвардии Единой России» Иван Калмыков, начальник цеха научно-исследовательского института Александр Рябов, председатель правления ассоциации малого и среднего предпринимательства города Нижнего Новгорода Никита Суходоев и сотрудник финансового отдела потребительского кооператива Иша Юнанов.

Сам Сергей Горин при подаче заявления отметил, что решение «вызвано желанием продолжить работу на благо Нижнего Новгорода и его жителей».

"Я живу в Нижнем Новгороде очень давно, и те процессы и перемены, которые сейчас происходят, очень интересны и важны. Имея большой опыт работы в органах власти, хотелось бы активно участвовать в жизни города, надеюсь, что смогу быть полезным», — заявил Горин, которому отставку с поста министра совместно с освободившейся должностью директора театра оперы и балета имени А. С. Пушкина прочили ещё в начале 2018 года.

Напомним, 3 июня 2018 года помимо предварительного голосования по кандидатам в Думу Нижнего Новгорода пройдут праймериз в Госдуму РФ. Также довыборы пройдут и в Законодательное собрание области. Претендентов на место отказавшегося от областного мандата и являющегося фигурантом уголовного дела экс-главы администрации Нижнего Новгорода Олега Сорокина пятеро. Среди них — главный специалист департамента культуры администрации Нижнего Новгорода Вячеслав Василевский, руководитель аппарата комитета по вопросам ЖКХ в Законодательном собрании Нижегородской области Александр Рыжов, председатель комиссии по бюджету и налогам Земского собрания Пильнинского муниципального района области Роман Танчук, сотрудник Волжского государственного университета водного транспорта Илья Бобков и сотрудник юридической компании Никита Живулин.

Серия дебатов претендентов продлится до 26 мая.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, досрочные выборы депутата по городскому округу №17 пройдут в единый день голосования 9 сентября 2018 года. Тогда же будет выбираться депутат Госдумы РФ, мандат которого освободился после перехода Владимира Панова на должность главы администрации Нижнего Новгорода, и губернатор Нижегородской области, обязанности которого с конца сентября 2017 года исполняет Глеб Никитин.

Напомним, помимо Никитина на должность губернатора претендуют глава отделения Союза театральных деятелей России Сергей Кабайло, депутат областного парламента, военный комиссар Владимир Паков и глава Первомайского района Елена Лебеднева. Назначенному Владимиром Путиным 26 сентября Глебу Никитину эксперты конкурентов не видят, хотя в списке и исключительно достойные люди. Единого кандидата нижегородские единороссы определят на партийной конференции 14 июня.

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Среди реальных претендентов на мандат депутата Госдумы РФ — и. о. заместителя губернатора Дмитрий Сватковский, к которому многочисленные претензии в 2017 году высказывали областные депутаты. Последние посчитали, что расходы на строительство технопарка «Анкудиновка», которое курировал Сватковский, чрезмерны и стройка получилась «по ценам Монако». Переход в Госдуму РФ для Дмитрия Сватковского уже окрестили «экологичной отставкой».

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