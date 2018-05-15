Кишинёв, 15 мая, 2018, 03:04 — ИА Регнум. В следующий состав парламента Молдавии могут пройти до шести партий. Об этом свидетельствуют представленные 14 мая в Кишиневе данные опроса «Барометр общественного мнения», передает корреспондент ИА REGNUM.

Президент Молдовы Игорь Додон

По данным исследования, за Партию социалистов (ПСРМ) готовы проголосовать 40% из числа определившихся избирателей, за оппозиционную партию «Действие и солидарность» (PAS) — 19%, за правящую Демпартию — 11%. Еще одна оппозиционная партия «Платформа Достоинство и правда» набирает 7%. Партия «Шор», возглавляемая главным обвиняемым в краже 1 млрд евро из банковской системы Молдавии мэром Оргеева Иланом Шором, может набрать 6%, столько же — у Партии коммунистов. Остальные формирования не преодолевают шестипроцентного избирательного порога.

Опрос проводился по заказу Института публичной политики с 19 апреля по 9 мая. Погрешность составляет ±3%.

Стоит отметить, что по партийным спискам в Молдавии будет избираться только половина депутатов. Вторая половина избирается по одномандатным округам, где максимальные шансы в большинстве округов у правящей Демпартии, обладающей неограниченным административным и финансовым ресурсом. Исходя из этого, социалисты практически не имеют шансов получить большинство в следующем составе парламента и будут вынуждены либо уйти в оппозицию, либо договариваться с Демпартией Владимира Плахотнюка.

Социалисты Игоря Додона и демократы Владимира Плахотнюка, напомним, совместно проголосовали за переход к смешанной системе выборов, которая поможет Плахотнюку и его партии остаться у власти после выборов 2018 года. Главной моделью сохранения Плахотнюка у власти при новой системе выборов является ставка на проведение в парламент подконтрольных Демпартии и Плахотнюку кандидатов под видом «независимых».

Ранее депутат-социалист Владимир Цуркан уже заявил, что Партия социалистов Молдавии не исключает вероятности создания «промолдавской» коалиции с Демократической партией после парламентских выборов 2018 года. Это же, по информации издания «Коммерсантъ», фактически подтвердил президент Додон на одной из встреч с президентом России Владимиром Путиным. Додон признал, что социалисты не получат большинства в парламенте и им придется договариваться с демократами Плахотнюка.