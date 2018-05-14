Супруга президента США Меланья Трамп госпитализирована
Вашингтон, 14 мая, 2018, 22:36 — ИА Регнум. Первая леди США Меланья Трамп 14 мая была доставлена в больницу, передаёт Agence France-Presse.
WEBN-TV
Дональд и Меланья Трамп
Как сообщается, супруга главы Белого дома госпитализирована из-за проблем с почками.
По информации телеканала CNN, Меланья Трамп находится в Национальном военно-медицинском центре Уолтера Рида.
Ожидается, что после процедуры она останется в медучреждении до конца недели.
Подробностей о состоянии супруги Дональда Трампа не приводится.