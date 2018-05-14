Киев, 14 мая, 2018, 21:37 — ИА Регнум. Страны Евросоюза могли бы взять шефство над городами подконтрольного Киеву Донбасса и способствовать их возрождению, заявил 14 мая президент Украины Пётр Порошенко на встрече с председателем Парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгием Церетели.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Попрошайка

О таком оригинальном способе выпрашивать деньги сообщила 14 мая пресс-служба украинского президента.

«Глава государства предложил инициативу, чтобы каждая страна ЕС подготовила целевую программу шефства над отдельными городами украинского Донбасса, способствуя их возрождению и восстановлению инфраструктуры», — указано в сообщении пресс-службы.

Кроме того, пресс-служба указывает, что Порошенко выразил Церетели благодарность за поддержку Украины в ее беспощадной борьбе с «российской агрессией».

Петр Порошенко и Георгий Церетели поговорили о ситуации в Донбассе, вместе помечтали о размещении там иностранных миротворцев и признали необходимым усиливать антироссийские санкции.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории Донбасса с весны 2014 года продолжается карательная операция Киева против народа ДНР и ЛНР, не принявших итоги госпереворота 2014 года. В ходе этого конфликта погибло не менее 10 тыс. человек, а населенные пункты и предприятия в значительной степени разрушены.