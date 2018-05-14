Лондон, 14 мая, 2018, 21:29 — ИА Регнум. Посольство России в Лондоне заявляет о случаях немотивированного задержания и допросов граждан России в Великобритании. Соответствующее сообщение распространила 14 мая пресс-служба дипломатической миссии.

Марина Захарова ИА REGNUM Вестминстерский дворец в Лондоне

«В посольство России в Лондоне стали поступать сообщения о немотивированных задержаниях и допросах сотрудниками Пограничной службы МВД Великобритании и полиции российских граждан», — говорится в сообщении.

Подчёркивается, что с подобными действия британских властей сталкиваются граждане России, прибывающие в Соединённое Королевство «на законных основаниях, то есть при наличии британской визы».

Российские дипломаты призывают граждан, сталкивающихся с аналогичными проблемами в британских аэропортах до или после прохождения паспортного контроля, сообщать об этом на электронную почту посольства на основе конфиденциальности.

В посольстве отметили, что это необходимо «для учёта и предотвращения возможного дискриминационного подхода со стороны британских властей в отношении российских граждан, прибывающих в Великобританию».

Напомним, в конце марта посольство России в Лондоне предупреждало российских граждан о том, что на фоне нарастающей антироссийской риторики британской стороны «существует высокая вероятность проекции антироссийских настроений, преследования или беспокоящих действий в отношении россиян в Великобритании».

В посольстве также на исключали повышенного внимания британских правоохранительных органов и спецслужб к владельцам российских паспортов в пунктах въезда и выезда на территории Великобритании, в частности, задержаний под надуманными предлогами, обысков и изъятия для проверки персональных электронных устройств.