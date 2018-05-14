Саранск, 14 мая, 2018, 20:42 — ИА Регнум. Аэропорт Саранска соответствует всем современным требованиям, в том числе с точки зрения обеспечения безопасности. Для Мордовии очень важно, чтобы он сохранил статус международного и после окончания чемпионата мира по футболу. Об этом заявил глава республики Владимир Волков в ходе официальной церемонии открытия аэропорта, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве.

E-mordovia.ru И.о. министра транспорта РФ Максим Соколов и глава Мордовии Владимир Волков открывают аэропорт Саранска

В торжественном мероприятии принял участие исполняющий обязанности министра транспорта России Максим Соколов. По его словам, на следующей неделе по этому вопросу начнет работать межведомственная комиссия. Она займется поиском решений, которые позволят оставить Саранску международный терминал.

Глава Минтранса отметил значимость нового современного аэропорта для дальнейшего развития республики, в том числе для повышения ее инвестиционной и туристической привлекательности, а также поблагодарил руководителя Мордовии за его настойчивость и решимость в реализации этого важнейшего с точки зрения наследия чемпионата проекта.

«Вся новая инфраструктура была построена по программе подготовки к чемпионату мира, и она на десятилетия станет хорошим заделом для дальнейшего развития республики. Было непросто найти финансирование, как региональное, так и федеральное, были определенные трудности. Но работая в команде, при поддержке президента и правительства страны, мы изыскали необходимые средства, и этот объект задолго до начала мирового футбольного первенства был введен в эксплуатацию. Сегодня транспортная инфраструктура Мордовии полностью готова к чемпионату мира и заслуживает самых высоких оценок», — подчеркнул Соколов.

В свою очередь Волков поздравил жителей республики с открытием аэропортового комплекса.

«Аэропорт — это ключевой объект наследия чемпионата, который будет работать для людей долгие годы. Этот значимый проект был реализован благодаря поддержке президента и правительства страны, Минтранса и лично Максима Юрьевича Соколова, а также полномочного представителя Президента РФ в ПФО Михаила Викторовича Бабича», — констатировал глава Мордовии.

Напомним, в рамках реконструкции построен новый, отвечающий всем мировым требованиям пассажирский терминал с оригинальной архитектурой, использованием современных и актуальных технологий обслуживания пассажиров и грузов, обеспечения авиационной безопасности, удобной логистикой передвижения. Пропускная способность нового терминала составит 300 пассажиров в час с возможностью увеличения до 600 пассажиров на время проведения чемпионата. Работы на объекте осуществлялись в рамках Федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России», с финансированием за счет средств федерального бюджета по двум этапам в объеме около 2,8 млрд рублей.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в июне 2015 года премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому аэропорт Саранска получил статус международного. На период подготовки и проведения чемпионата мира по футболу — 2018 в аэропорту будет открыт временный пункт пропуска через государственную границу РФ.

Аэропорт закрылся на реконструкцию в январе 2017 года. Уже 28 декабря 2017 года принял тестовый рейс авиакомпании S7 Airlines («Сибирь») по маршруту Домодедово — Саранск — Домодедово. Первым рейсом в Саранск прибыл руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько, которого встретили глава Мордовии Владимир Волков, премьер-министр Владимир Сушков.

Первые рейсы сообщением из Москвы, которые выполнила авиакомпания «Победа», терминал принял утром 14 февраля. С 16 февраля регулярные рейсы по маршруту Москва (Домодедово) — Саранск — Москва (Домодедово) открывает авиакомпания «Сибирь» (S7 Airlines). Рейсы будут осуществляться трижды в неделю по понедельникам, средам и пятницам.