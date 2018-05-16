Ватикан, 16 мая, 2018, 06:12 — ИА Регнум. Новость о том, что Ватикан и Саудовская Аравия договорились о строительстве церквей на территории последней, не соответствует действительности, рассказывает издание Crux (Денвер, США). Что стоит за этой «поддельной новостью», рассказывает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Иван Шилов ИА REGNUM Католические СМИ

Сообщения о строительстве церквей появились после апрельского визита председателя Папского совета по межрелигиозному диалогу кардинала Жана-Луи Торана в Эр-Рияд. При этом Саудовская Аравия — единственная ближневосточная страна, где нет ни одного действующего христианского храма, а отношение к христианам довольно отрицательное, как к своего рода гражданам второго сорта. Предвзятость обостряется из-за наплыва гастарбайтеров — христиан из Ливана, Филиппин, Индии, Шри-Ланки, Пакистана и Кореи. Поскольку другие монархии стран Персидского залива пытаются примириться с увеличивающимся числом христиан, указанная новость, видимо, показалась достоверной. Однако она была опровергнута.

Можно допустить, что, поскольку новость впервые возникла на египетском сайте новостей, отношение к ее выпуску имеют саудовцы либо имеющие тесные связи с королевством. Возможно, Эр-Рияд не хочет иметь имидж государства, открыто враждебного христианству или религиозному плюрализму. Возможно, с целью избежать каких-либо санкций, которые могут одобрить западные страны.

Как бы то ни было, когда католики Саудовской Аравии смогут войти в собственную церковь, пока неизвестно.

О других событиях, которые обсуждает католическая пресса, читайте в обзоре: Пастора из США обвинили в создании Христианского Курдского государства

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