Москва, 14 мая, 2018, 19:16 — ИА Регнум. Зарплаты в России и вправду могут вырасти, чего не скажешь о реальных доходах населения, которые падают с 2013 года, считает экономист, сотрудник Института глобализации и социальных движений Даниил Григорьев. Об этом он 14 мая заявил корреспонденту ИА REGNUM, комментируя сведения Банка России о том, что рост реальной заработной платы в РФ в среднем за 2018 год составит 7−8%.

Дарья Антонова ИА REGNUM

«В РФ наконец-то начали обращать внимание на один из важнейших показателей развития экономики — реальный уровень жизни большинства населения, — заметил он. — По крайней мере на уровне риторики правительственных чиновников. Однако испытывать оптимизм преждевременно, как минимум потому что речь идёт о росте реальных зарплат, а не доходов. Реальные зарплаты чисто статистически могут вырасти. Но также вырастут и расходы, и коммунальные тарифы, и прочее».

При этом Григорьев обратил внимание на то, что в модернизационной картине, которую рисуют власти, вообще нигде не упоминается внутренний рынок.

«Везде утверждается, что мы сделаем технологический рывок, что у нас будут новые технологии, новые системы и прочее, — сказал он. — Но это никак не привязывается к потребностям внутреннего рынка. Наоборот, звучит мысль о том, что надо отдавать приоритет экспортным отраслям и высокотехнологично и продуктивно работать именно на этом направлении. В таких условиях, когда внутренний рынок не является основным локомотивом модернизации, едва ли можно надеяться на рост реальных доходов большинства граждан, которые падают. Где источники этого роста? Либо это должны быть какие-то возросшие бюджетные траты, либо реализация большого количества масштабных проектов, создание новых рабочих мест. Мы же остаёмся привязаны к мировой конъюнктуре и стараемся вообще ничего не менять. В таких стабильно-застойных условиях ожидать резкого реального роста доходов не приходится. Доходы будут в лучшем случае стагнировать, а скорее всего, медленно снижаться».

Напомним, что сведения о том, что темпы прироста реальной заработной платы в РФ составят 7−8%, содержатся в апрельском обзоре ЦБ РФ «Экономика: факты, оценки, комментарии».

Отметим также, что повседневные расходы жителей России в апреле 2018 года снизились по сравнению с мартом на 4,6%. При этом в марте 2018 года общие повседневные расходы жителей России показали уверенный рост по сравнению с февралём.

При этом суммарная просроченная задолженность по заработной плате в России за март 2018 года увеличилась на 65 млн рублей, или на 2,3%, и по состоянию на 1 апреля составила 2 млрд 860 млн рублей.