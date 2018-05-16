Киев, 16 мая, 2018, 04:08 — ИА Регнум. Почему строительство российского газопровода «Северный поток — 2» так обеспокоило украинский МИД и какая перспектива не столь отдаленного будущего начала вырисовываться в умах украинских официальных лиц, рассказывает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Иван Шилов ИА REGNUM Расчленённая Украина

По мнению заместителя министра иностранных дел Украины Елены Зеркаль, только украинский газовый транзит из России в Европу не позволяет Владимиру Путину оккупировать Украину всей мощью российской армии. Поэтому остановка проекта «СП-2» становится для нынешней украинской власти вопросом выживания. Но можно ли остановить силами Киева проект, в осуществлении которого явно заинтересована Германия, да и вся Западная Европа?

В этом вопросе постмайданной власти приходится занимать позицию защитника интересов тех, кого Германия якобы «подомнет» под свою экономическую власть, если поставки российского газа позволят Берлину управлять крупнейшим в Европе газовым хабом. Ситуация с выходом США из ядерной сделки с Ираном, повлекшая за собой принудительный вывод из той же сделки стран Европы, может естественным образом сблизить сотрудничество Москвы и Берлина в экономической сфере. А с какими союзниками останется тогда Киев и не приведет ли европейское пренебрежение к распаду Украины, оставшейся без помощи и поддержки?

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