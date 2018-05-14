Сочи, Краснодарский край, 14 мая, 2018, 18:20 — ИА Регнум. В развитии белорусско-армянских отношений есть большой незадействованный потенциал. Об этом на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко на полях заседания в Сочи Высшего Евразийского экономического совета заявил сегодня, 14 мая премьер-министр Армении Никол Пашинян.

primeminister.am Встреча Никола Пашиняна и Александра Лукашенко

«В последний год товарооборот между Белоруссией и Арменией возрос, это очень впечатляет. Но, честно говоря, тут есть очень много неиспользуемого потенциала. Мы должны работать над этим. В Армении есть очень много интересного для белорусского бизнеса. Думаю, так же и в Белоруссии», — цитирует Пашиняна пресс-служба президента Белоруссии.

Пашинян выразил уверенность, что отношения между двумя странами всегда будут на высоком уровне вне зависимости от того, кто будет занимать высокие государственные должности. Премьер-министр также выразил благодарность за работу белорусских журналистов в Ереване, их объективную подачу информации. «Это, честно говоря, было очень приятно», — добавил он.

В свою очередь Александр Лукашенко заявил, в отношениях Белоруссии и Армении нет и не будет проблем.

«Я ждал этой встречи. Нам действительно стоит поговорить. Вряд ли мы концептуально успеем на короткой ноге обсудить все проблемы, которые в мире существуют, вокруг нас. Не думаю, что в наших отношениях есть или будут какие-то проблемы», — отметил Александр Лукашенко.

Президент выразил готовность подробно рассказать новому премьер-министру Армении о развитии отношений между двумя странами, деятельности Евразийского экономического союза.

«Очень важно, чтобы вы от меня услышали то, что касается Беларуси и нашего отношения к братскому армянскому народу и вашему государству. Поэтому это очень важная встреча, — заявил белорусский лидер. — Вообще, вы молодцы. Вы очень достойно и правильно вышли из этой ситуации, вы это сами уже почувствовали. Мы рады за вас».

Александр Лукашенко добавил, что недавно обсуждал с президентом Армении развитие ситуации в Ереване. Было принято решение направить туда белорусских журналистов для объективного, без искажения освещения событий.

«Я очень благодарен и ему, и вам, и вашим людям. Наши журналисты общались с представителями вашего штаба и получили объективную картину», — констатировал глава государства.

Он еще раз поздравил Никола Пашиняна с избранием премьер-министром Армении и пожелал успехов на этой должности.

«На нас вы можете рассчитывать, как и прежде. Наша политика в отношении очень близкого нам армянского народа никогда не изменится. Это я вам обещаю. Она будет такой же конструктивной, дружеской», — заверил президент.