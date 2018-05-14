Калининград, 14 мая, 2018, 18:18 — ИА Регнум. В Калининграде ветераны Великой Отечественной войны обратились к руководству региона и областного центра с просьбой присвоить новому скверу имя Героев Балтики, а не бывшей германской биржи. Соответствующее обращение сегодня, 14 мая, в органы власти передал председатель комитета региональной общественной организации «Союз участников Великой Отечественной войны и ветеранов ВМФ Калининградской области» Владимир Нижегородцев.

Архив Минобороны России Моряки Балтфлота на Великой Отечественной войне

Напомним, накануне в Калининграде разгорелся очередной идеологический скандал. На специализированном сайте, имеющем отношение к Министерству внутренней политике Калининградской области, появился опрос, посвящённый названию нового сквера у Дома культуры моряков (в германский период здесь располагалась Кёнигсбергская фондовая биржа).

По мнению общественников, организаторы опроса навязали горожанам имя «Биржевой», что не соответствуют исторической памяти нашего народа.

Во-первых, сама формулировка опроса уже указывает на продвигаемый чиновниками объект, а вопрос звучит так: «Как должен называться сквер в Калининграде возле здания бывшей биржи?». Во-вторых, в тексте подчеркивается, что сквер уже — «носит рабочее название «Биржевой».

"Комитет просит Вас поддержать инициативу ветеранов Великой отечественной войны и ВМФ Калининградской области о присвоении новому скверу на Ленинском проспекте рядом с Домом культуры моряков имени «Сквер Героев Балтики», — сказано в обращении к губернатору Антону Алиханову.

Авторы письма уточнили, что в годы Великой Отечественной войны погибло свыше 4 тысяч моряков Балтийского флота.

«Их память должна быть увековечена в Калининграде, и лучшее место для сквера в их честь — рядом со зданием Дома культуры моряков. Названия «Биржевой», «Элегентный» и другие мало соответствуют исторической памяти нашего народа», — продолжили ветераны.

В Союзе подчеркнули, что присвоения новому скверу имени Героев Балтики в полной мере будет соответствовать установкам, изложенным в Указе президента России от 10 мая 2018 года «О подготовке к празднованию 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне».