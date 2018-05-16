Минск, 16 мая, 2018, 03:19 — ИА Регнум. Несмотря на заверения Александра Лукашенко о том, что запрета георгиевской ленты в Белоруссии нет, на деле все обстоит иначе. Громкий инцидент произошел 9 мая в Слуцке, где представившаяся идеологом методистка сорвала со школьницы эту ленту. Что стоит за этим случаем и какова реакция на него, пишет автор ИА REGNUM Сергей Артёменко.

ИА REGNUM Утверждённая в 2015 году официальная символика Дня Победы на униформе сотрудников Минского метрополитена

Георгиевскую ленту в Белоруссии не первый год пытаются заместить «национальной» символикой, и очевидно, что эта многолетняя практика не относится к перегибам на местах. Указанная методистка утром 9 мая подошла к праздничной колонне, сняла с одной из девочек георгиевскую ленту, после чего догнавшим ее родителям пояснила свою позицию. Отец девочки пытался доказать, что Победа общая и символ у нее один — иначе выходит, что белорусы одержали отдельную Победу, — но «идеолог» заявила, что идеология в Белоруссии своя, и посоветовала читать соответствующие документы.

Начальник отдела образования, спорта и туризма Слуцкого райисполкома Андрей Неделько методистку похвалил за достойное поведение и указал, что знай они заранее такую принципиальность родителей девочки, то поставили бы в колонну другого ребенка. В сущности чиновник оправдывает эту практику, считает ее нормой, — а значит, в будущем на каждый День Победы она может повторяться. И символика Дня Победы будет изгоняться под нелепыми предлогами.

«После российской военной агрессии на Украине эти цвета стали символом «русского мира» и агрессивной российской политики относительно своих соседей. Георгиевская лента служит образом обновленной «расейской» имперской идентичности на постсоветском пространстве», — говорит «Радио «Свобода».

Видимо, именно эта позиция навязывается чиновничьей «идеологической вертикалью» в Белоруссии и, главное, ею не отвергается. Зато Национальное собрание готовится рассмотреть вопрос о легализации символики националистов и пособников немецких оккупантов — бело-красно-белого флага.

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