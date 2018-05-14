Оренбург, 14 мая, 2018, 18:13 — ИА Регнум. В Оренбурге визит большого количества посетителей 9 мая в парк «Салют, Победа» и повышенный интерес к технике негативным образом отразились на состоянии экспонатов. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минкультуры Оренбургской области, техника, представленная на выставке, нуждается в ремонте.

Наталья Хомутова ИА REGNUM Детвора «оккупировала» санитарный поезд

Наталья Хомутова ИА REGNUM После парада 9 мая в парк «Салют, Победа» хлынул большой поток посетителей

Напомним, что после парада 9 мая местом притяжения стал мемориальный комплекс «Салют Победа». По официальным данным, его посетили свыше 5 тыс. человек. Дети с радостью оккупировали спецтехнику. В результате повышенного интереса оказались выбиты стекла на тракторах К-700,Т-100 и «Беларусь», паровозе и автомобиле «Урал». Сломаны крепежи капотов машин, дверные ручки, разорвано сиденье на тракторе «Беларусь». На «кукурузнике» (самолёте «Ан-2»), который буквально за два дня до праздника претерпел реставрацию, порвана облицовка крыльев.

Наталья Хомутова ИА REGNUM Детвора «оккупировала» санитарный поезд

Наталья Хомутова ИА REGNUM Популярностью в День Победы пользовались танки

Как отметили в министерстве культуры и внешних связей региона, это еще самый малый перечень проявления «радостных праздничных эмоций горожан». Самое печальное, что причиной большей части повреждений стали дети, по инициативе или с молчаливого согласия родителей, которые не обращали внимание на соответствующие предупредительные таблички и активно использовали музейные экспонаты как место для фотографирования, игр.

«Я каждый год в День Победы вечером приезжаю в парк «Салют, Победа!», но такое наблюдала впервые. И вроде не вандализм — никто ничего намеренно не ломает. Но нет в этом ни культуры, ни воспитания, ни бережного отношения к истории. Не помогли замечания сотрудников парка. И даже вмешательство полиции не возымело серьезного действия. Было до слез обидно смотреть на то, как мы позволяем еще несмышленым детям ногами топтать, пинать и рвать собственную историю», — сказала министр культуры и внешних связей Евгения Шевченко.

Добавим, выставочный комплекс «Салют, Победа!» — это парк, специально созданный для изучения военной истории России. Здесь хранятся настоящие образцы оружия, техники и промышленного оборудования. Военную технику для экспозиции поставляли из военных частей Самары, Пензенской, Челябинской и Оренбургской областей.