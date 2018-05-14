Москва, 14 мая, 2018, 18:33 — ИА Регнум. Фактический рост заработной платы в России обеспечить можно, но это должна быть не одноразовая кампания, а целая серия мер по радикальному повышению производительности труда, считает директор Института социоэкономики Московского Финансово-юридического университета, профессор МГУ Александр Бузгалин. Об этом он заявил 14 мая корреспонденту ИА REGNUM, комментируя заявление ЦБ РФ о том, что рост реальной заработной платы в РФ в среднем за 2018 год составит 7−8%.

Дарья Антонова ИА REGNUM

«К сожалению, такого рода прогнозы являются скорее попыткой выдать желаемое за действительное, нежели реальной оценкой будущих результатов, — заявил Бузгалин. — Прежде всего, в части роста заработной платы это результат кампании в связи с выборами. Я могу привести пример того, как повышалась заработная плата в сфере образования и науки. Людей переводили с полной ставки на четверть ставки, в результате заработная плата возрастала в четыре раза. Например, если человек, работая на полную ставку, получал 30 тысяч рублей, то после его переводили на четверть ставки, и хотя он по-прежнему получает 30 тысяч, в отчете указывают, что его заработная плата — 120 тысяч».

Другим фактором, который улучшает статистику по росту заработных плат, по мнению Бузгалина, оказывается увеличение доходов наиболее богатой части населения.

«Боюсь, эти 7−8% процентов будут результатом блефа, а не реального улучшения качества жизни населения, — предположил экономист. — Фактический рост заработной платы обеспечить можно, но это должна быть не одноразовая кампания, а целая серия мер по радикальному повышению производительности труда в стране и повышению доли заработной платы в валовом продукте плюс структурные изменения в экономике».

Кроме того, как считает профессор, это можно делать за счёт снижения доли прибыли и повышения доли заработной платы.

«Маленький пример — я беседовал с представителями среднего и малого бизнеса и объяснил им, что чистый неинвестируемый доход хозяина фирмы, в которой работает 100 человек, должен быть не более чем в 2−3 раза выше наибольшей зарплаты и в 4−5 раз выше средней зарплаты работников этой фирмы, — рассказал экономист. — Иначе такое предприятие будет неэффективным. На это мне все представители бизнеса ответили: «Да какой идиот за такие деньги будет бизнесом заниматься?!» Выходит, вся Франция, Англия и Германия — это сборище таких идиотов».

Напомним, что, как гласит апрельский обзор Банка России «Экономика: факты, оценки, комментарии», рост реальной заработной платы в РФ в среднем за 2018 год составит 7−8%. Ранее регулятор оценивал годовой рост реальной зарплаты в 9,5%.

ЦБ также уточнил, что нормализация ситуации на рынке труда способствовала умеренному росту потребительской активности.

«Это соответствует ранее сделанным предположениям о том, что существенный рост этого показателя в начале года мог быть вызван, помимо прочего, повышенными разовыми выплатами премий в частных компаниях, — сообщает регулятор. — Вместе с тем для полного подтверждения заложенного в основу прогноза Банка России предположения о разовом характере ускорения роста заработной платы в начале 2018 года необходимо получение подробной статистики рынка труда за апрель 2018 года».