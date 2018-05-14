Вильнюс, 14 мая, 2018, 17:52 — ИА Регнум. Премьер Литвы Саулюс Сквернялис встретился с ректором Европейского гуманитарного университета (ЕГУ) Сергеем Игнатовым и обсудил с ним дальнейшие перспективы деятельности ЕГУ и финансирования вуза, сообщили ИА REGNUM сегодня, 14 мая, в канцелярии правительства Литвы.

Европейский гуманитарный университет в Вильнюсе

«Правительство заинтересовано в успешной деятельности университета и дальнейшем его развитии. Я считаю, что мы должны понимать символическое значение этого вуза, оценить его значение для развития демократии Белоруссии. С другой стороны необходимо гарнировать качество обучения и научных исследований, развивать сотрудничество с другими университетами», — сказал премьер. Ранее литовские ведомства официально признали уровень образовательного процесса в вузе неудовлетворительным.

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ЕГУ представил министерству образования и науки уточненный двухлетний план улучшения качества направлений обучения, на основании которого может быть предоставлена новая аккредитация направлений обучения ЕГУ. Отмечается, что ЕГУ с самого его создания в 1992 году в Минске и его переноса в Вильнюс в 2005 году работает как университет, который содержат доноры.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, ЕГУ был основан в Минске в 1992 году, через 8 лет был закрыт, но переехал в Вильнюс где и возобновил деятельность. ЕГУ в Литве называют «кузницей белорусской оппозиции» — «будущих чиновников, которые сменят нынешнюю номенклатуру в Белоруссии».

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