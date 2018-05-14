Новосибирск, 14 мая, 2018, 17:40 — ИА Регнум. В Новосибирской области резиденты территорий опережающего социально-экономического развития на пять лет будут освобождены от налогов. В течение этого времени организации, получившие статус резидента ТОСЭР, смогут не платить налог на прибыль. Соответствующие изменения в региональный закон утверждены сегодня, 14 мая, на заседании правительства региона под председательством главы области Андрея Травникова, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Правительство Новосибирской области Заседании правительства Новосибирской области

Доклад об изменениях в закон «О налогах и особенностях налогообложения отдельных категорий налогоплательщиков в Новосибирской области» представил и.о. министра экономического развития региона Виталий Шовтак.

«В соответствии с документом, организациям, получившим статус резидента территории опережающего социально-экономического развития, в первые пять лет ставка по налогу на прибыль, подлежащему зачислению в областной бюджет, составить 0%; в течение следующих пяти налоговых периодов — 10%», — уточнили в правительстве Новосибирской области.

Одобренные изменения в закон будут направлены на рассмотрение в Законодательное собрание Новосибирской области.

Отметим, что в рамках федеральной приоритетной программы «Комплексное развитие моногородов» в Новосибирской области статус ТОСЭР получил р.п. Линёво. Рассматривается заявка на присвоение статуса ТОСЭР р.п. Горный.

Для предприятий-участников ТОСЭР действует ряд льгот. В их числе федеральные льготы по налогу на прибыль организаций, составляющие 0% в течение пяти лет с момента получения резидентом первой прибыли. На региональном уровне подготовлено решение о льготе по налогу на прибыль, рассматриваются варианты ставок от ноля до пяти процентов в течение пяти лет с момента получения предприятием-резидентом первой прибыли и от 10 до 17% в течение последующих пяти лет. То есть теоретически резидент может получать льготу в течение десяти лет.

Послабление для участников ТОСЭР предусматривается и по страховым взносам, по налогам на имущество и на землю. А Фонд развития моногородов РФ предоставляет субсидию для создания объектов инженерной инфраструктуры в размере до 95% от общей стоимости объектов инженерной инфраструктуры, которые необходимы для реализации инвестиционных проектов резидентов ТОСЭР.

Среди потенциальных инвесторов, которые рассматривают возможность открытия своих производств на территориях р.п. Горный и Линёво, — крупное деревообрабатывающее производство, предприятия лёгкой промышленности, строительной сферы и другие.

«Главной задачей является диверсификация экономики этих территорий: привлечение инвесторов, создание инфраструктуры, новых рабочих мест. К 2025 году в р.п. Линёво планируется создать 800, в р.п. Горный — 1000 дополнительных рабочих мест. К этому периоду должно произойти снижение зависимости от деятельности градообразующих предприятий моногородов, а статус моногородов должен быть снят», — подчёркивают в областной администрации.