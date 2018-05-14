Санкт-Петербург, 14 мая, 2018, 17:34 — ИА Регнум. В день 315-летия Северной столицы России, 27 мая 2018 года, по центру города пройдет шествие цирковых слонов. Подробности предстоящей необычной акции сообщил 14 мая телеканал «Санкт-Петербург».

Дарья Драй ИА REGNUM Цирк на Фонтанке

Напомним, праздничные мероприятия по случаю юбилея будут проходить в течение нескольких дней, кульминация праздника придется на 26−27 мая.

Как рассказала специалист по работе с посетителями петербургского государственного Цирка на Фонтанке Юлия Осипова, колонна цирковых артистов, включая слонов, выстроится у цирка, на площади Белинского.

«Дальше пройдут по мосту Белинского, в сторону Невского проспекта с одной остановкой на Малой Садовой улице. Там слоны покажут один из цирковых трюков — встанут на задние лапы. Затем по Инженерной улице слоны вернутся обратно в цирк», — пояснила Осипова.

В слоновьем шествии в День города будут участвовать сразу четверо животных. Предыдущий раз слоны выходили на улицы Петербурга в 2010 году, но тогда их было только трое.

Как сообщало ИА REGNUM, среди других пунктов программы празднования 315-летия Петербурга — традиционный хоровой концерт на Дворцовой площади, концерт «Классика на Дворцовой», светомузыкальное представление «Поющие мосты», фестиваль мороженого, парады мототехники и ретротранспорта, фестиваль циркового искусства, «бал национальностей», театрализованный парад с оркестрами и барабанщиками и другие мероприятия. Праздник завершится фейерверком.