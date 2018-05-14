Псков, 14 мая, 2018, 17:15 — ИА Регнум. Один из самых старых и самых проблемных мостов Пскова — Троицкий мост — нуждается в капительном ремонте. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе муниципалитета, вопрос его реконструкции обсуждался на специальном совещании в Пскове.

Pskovgorod.ru Троицкий мост в Пскове готовят к реконструкции

Ремонт моста возможен в рамках реконструкции улицы Леона Поземского и, по предварительным оценкам городских властей, может занять более года.

По словам заместителя главы администрации Пскова Валентины Зубовой, приступить к работам быстро не получится. Власти рассматривают вариант и полной остановки движения по мосту, но в этом случае повысится транспортная нагрузка на Ольгинский мост. Возможно и частичное его перекрытие на период ремонтных работ. Ориентировочно, реконструкция оценивается в сумму около 400 млн рублей. Точные цифры будут известны после составления проектно-сметной документации.

Напомним, Троицкий мост в Пскове — один из старейших в городе. Считается, что на этом месте переправа существовала уже в XIV веке. Мост назывался Запсковским, Великим или Высоким — он соединял Псковский кремль с районом за рекой Пскова — Запсковьем. Троицкий мост появился здесь в 1902 году, в годы СССР он назывался Советским. Мост был разрушен в годы Великой Отечественной войны, затем восстановлен и заменён на железобетонный в 1950-х годах. В 1990-е годы мосту вернули историческое название — Троицкий.