Рыбинск, Ярославская область, 14 мая, 2018, 17:01 — ИА Регнум. Объединенная двигателестроительная корпорация представила в Иране новейшие ярославские разработки для транспорта газа и энергогенерации. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Акционерном общество «ОДК — Газовые турбины». Продукция рыбинского предприятия приняла участие в 23-й международной выставке Iran Oil Show в столице Исламской Республики Иран Тегеране. На ней были представлены газоперекачивающие агрегаты (ГПА) и газотурбинные энергетические агрегаты (ГТА), обладающие наибольшими перспективами на иранском рынке — ГПА-16, ГПА-25 и ГТА-25.

Odk-gt.ru Установка ГТА-25

Российские установки промышленного назначения выгодно отличаются от продукции других производителей в ценовом отношении. Рыбинцы представили на Iran Oil Show макеты ГПА-16 и ГПА-25, провели мультимедийную презентацию промышленной продукции холдинга и применяемых передовых производственных технологий.

ОДК рассчитывает на интерес со стороны иранских государственных и частных компаний к таким агрегатам, как ГПА-16 и ГПА-25. Помимо газоперекачивающих агрегатов, ОДК предлагает на иранском рынке газотурбинные энергетические агрегаты мощностью до 25 МВт — такие как ГТА-25, а также электростанции комбинированного цикла мощностью до 30 МВт. ОДК готова рассмотреть возможность локализации производства своей продукции промышленного назначения в Иране.