Вашингтон, 15 мая, 2018, 07:09 — ИА Регнум. С приходом Дональда Трампа в качестве президента США вопрос о гигантском внешнем долге американской экономики как-то отошел на второй план. Тем не менее американский госдолг в 21 трлн долл. никуда не делся и продолжает расти. Какие шаги может предпринять Трамп, заявлявший проблему госдолга как одну из основных задач своего президентства, рассказывает автор ИА REGNUM Александр Запольскис.

Флаг США и доллар

«План Бредли», получивший свое название в честь 68-го министра финансов США, это определенная последовательность шагов, позволяющая погашать долг государствами, вынужденно объявившими дефолт. Такая система погашения долга неоднократно использовалась и показала, что выплата, растянутая по времени и сопровождаемая выполнением политических требований кредиторов, может удовлетворить всех заинтересованных. Пришлось проходить через «план Бредли» и России, расплачивавшейся за поражение СССР в холодной войне и дефолт 1998 года.

Глядя на развитие сюжета с американским госдолгом, который, по мнению большинства экспертов, к 2028 году безоговорочно приведет к дефолту, можно предположить применение «плана Бредли» и к самим США. Но кто будет осуществлять необходимое в таких случаях внешнее давление? На эту роль вполне подойдут крупнейшие международные компании, заинтересованные в сохранении доллара как мировой валюты. Но даже в случае успеха падение госдолга США в пучины реструктуризации окажется нелегким испытанием для всей мировой экономики.

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