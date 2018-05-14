Москва, 14 мая, 2018, 16:50 — ИА Регнум. Исполняющий обязанности вице-премьера России Дмитрий Рогозин, который не войдёт в состав второго правительства Дмитрия Медведева, может возглавить «Роскосмос». Об этом сегодня, 14 мая, сообщает РБК со ссылкой на источники.

Kremlin.ru Дмитрий Рогозин

Рогозину не нашлось место в составе нового правительства России, и в Кремле рассматривали два основных варианта его дальнейшего трудоустройства. Первым вариантом была администрация президента и пост советника или помощника главы государства. Второй вариант — ракетно-космическая отрасль.

По данным источников, в Кремле решили поставить «Рогозина» на должность главы «Роскосмоса». На этой должности он должен будет провести серьезное реформирование всей ракетно-космической отрасли России, чтобы преобразовать «Роскосмос» в некий ракетно-космический холдинг. После реформирования данный холдинг также должен возглавить Рогозин.

Источники указывают, что президент России Владимир Путин дал Рогозину шанс исправить свои ошибки, допущенные в ходе работы в военно-промышленном комплексе. Напомним, что в первом правительстве Медведева вице-премьер Рогозин курировал ВПК.

Что касается нынешнего руководителя «Роскосмоса» Игоря Комарова, то его судьба пока неизвестна. Один из источников указал, что Комарова не пригласили в мае в Сочи, где должна пройти серия совещаний Путина с представителя армии и ВПК.

В аппарате Рогозина от официальных комментариев отказались.