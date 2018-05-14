Барселона, Испания, 14 мая, 2018, 17:02 — ИА Регнум. Парламент Каталонии избрал депутата Кима Торра главой региона, 14 мая передает агентство Reuters.

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Голосование за кандидата-«сепаратиста» было напряженным. Торра поддержали 66 депутатов, 65 парламентариев были против, четверо воздержались.

Ким Торра — член парламента, публицист, журналист и радикальный сторонник независимости от Испании — был предложен в качестве нового председателя правительства экс-главой Каталонии Карлесом Пучдемоном.

Избрание Торра означает конец «внешнего управления», введенного правительством Испании после роспуска предыдущего правительства в октябре 2017 года.

Напомним, в октябре 2017 года правительство и парламент Каталонии были разогнаны Мадридом после объявления региона об отделении от Испании.

Новый парламент, большинство в котором снова заняли «сепаратисты», был избран в декабре 2017 года. Избрание правительства затянулось.

Мадрид систематически отвергал кандидатов от каталонского парламента, который хотел видеть главой региона либо лидера «сепаратистов» Пучдемона, находящегося в эмиграции, либо его арестованных сторонников.