Литва шантажирует Кремлём, США — ядерной сделкой с Ираном: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 14 мая, 2018, 17:00 — ИА Регнум.
- Привязать на века: в Литве говорят о «шантаже Кремля»;
- Ответить за ограничения: в Госдуму внесён законопроект об ответственности за соблюдение санкций США;
- И своих, и чужих: США шантажируют даже союзников;
- Сформировать резервы: «Сбербанк» докапитализирует украинский филиал;
- Отказаться от поездок: Ростуризм предупредил о взрывах в Индонезии;
- Будущее науки: антенну для изучения Вселенной разработали российские учёные.
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