Москва, 14 мая, 2018, 16:31 — ИА Регнум. Бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского следует перевести из СИЗО под домашний арест, считает уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Дарья Антонова ИА REGNUM СИЗО

«Важно ему заменить (меру пресечения) на домашний арест. Я с таким ходатайством вышла, следователи поддержали», — сказала Москалькова в ходе встречи с депутатами Госдумы от фракции ЛДПР.

В ходе встречи она удивилась позиции прокуратуры, которая выступает против перевода Малобродского под домашний арест.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Басманный суд Москвы 10 мая отказал в рассмотрении ходатайства СК о переводе Малобродского из СИЗО под домашний арест. В этот же день Малобродский был госпитализирован в 20-ю ГКБ Москвы.

Бывший директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский и глава Российского академического молодёжного театра Софья Апфельбаум проходят фигурантами по уголовному делу о хищении 133 млн рублей, выделенных из бюджета на культурный проект «Платформа».