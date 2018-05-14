Воронеж, 14 мая, 2018, 16:13 — ИА Регнум. Воронеж оказался на пятом месте в рейтинге качества городской среды — из 300 населенных пунктов, в том числе 15 крупнейших российских городов. Рейтинг был сформирован министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Доступная среда в Воронеже — недоступна без посторонней помощи

«В первую пятерку крупнейших городов с наиболее комфортной городской средой вошли Москва, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург и Воронеж. Всего в категории крупнейших городов было проанализировано 15 мегаполисов», — цитирует заместителя главы Минстроя Андрея Чибиса ТАСС.

Кроме того, в число городов с комфортной средой также вошли Уфа, Новосибирск, Нижний Новгород, Красноярск, Ростов-на-Дону, Челябинск, Самара, Пермь, Омск и Волгоград.

При составлении рейтинга Минстроя, как сообщается, прежде всего учитывалось состояние жилья и прилегающих пространств, уличной инфраструктуры, общегородских пространств, состояние общественно-деловой и социально-досуговой инфраструктуры, а также показатели эффективности приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

Впрочем, такое решение Минстроя у самих воронежцев вызвало скорее недоумение, чем гордость за родной город.

«Что там за комиссия была? Они на Машмете в дни сброса с очистных бывали? Запах фекалий по всему району — только с правого берега Вогрэсовский мост проезжаешь, то хоть разворачивайся обратно… И это 5-й город России по «качеству» городской среды — боюсь представить что в 6-м и ниже городах творится. Положительные подвижки несомненно есть — облагородили многие парки, пруды на Шубина и на Минской привели в божеский вид, водохранилище уже не так сильно воняет, ситуация с дорогами и с мусором хоть немножко, но стала лучше. К чему это я? Чтобы хотя бы удержать такой уровень нельзя расслабляться, а если хочется ещё чуточку улучшить его — то надо опускать свои довольные лица и начинать пахать, пахать и ещё раз пахать! Нечего радоваться занятому где-то в чём-то 5-му месту — нужно проблемы решать, которых хоть отбавляй!» — написал один из пользователей группы «Настоящий Воронеж».

Впрочем, среди участников дискуссии нашлось немало и тех, кто вступился за Воронеж.

«Те, кто ругает Воронеж, не бывал во многих городах России, многие даже не представляют, насколько есть города, областные центры в ужасном состоянии. Воронеж — замечательный город».

За последние годы Воронеж действительно преобразился: многие гости города да и сами воронежцы отмечают улучшение качества дорог, приведение в порядок общественных зон — например, парка «Динамо». В 2017 году стартовали работы по благоустройству Советской площади. На 2018 год также планируется привести в порядок территорию возле музея «Арсенал», улицу Димитрова. В рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» работы будут проведены на 22 общественных пространствах, в 2018 году на эти цели в общей сложности из федерального и областного бюджета выделят около 600 млн рублей.

Однако есть вопросы, без решения которых назвать Воронеж по-настоящему комфортным просто невозможно. Прежде всего, это доступность города для маломобильных групп населения: не секрет — и ИА REGNUM об этом не раз писало, — что для человека с инвалидностью сам выход из дома зачастую является неразрешимой проблемой. Но даже если человеку на коляске удастся покинуть квартиру, на улице его ожидает огромное число преград: по свидетельству общественников, несмотря на отчеты чиновников о работе, проделанной в рамках программы «Доступная среда», сам город для инвалидов остается средой недоступной.

Об этом: «Доступная среда»: пусть инвалиды попрыгают

Анна Кумицкая ИА REGNUM Ямы на дорогах приносят неудобства не только автомобилистам

Вряд ли можно назвать комфортным и город, в котором по несколько лет ожидают сноса уже расселенные ветхие дома, ставшие прибежищем для бомжей и источником беспокойства для жителей соседних, жилых, домов, а также сотрудников МЧС.

Марина Каширская ИА REGNUM Дома в ожидании сноса

Много вопросов вызывает и просто чистота Воронежа: каждую зиму его жители вынуждены преодолевать практически непроходимые маршруты между сугробами, наледью на асфальте и сосульками на крышах.

Об этом: Сосулька убила мужчину в центре Воронежа

Снег и мороз: что помешало воронежцам дойти до участков