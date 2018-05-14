Москва, 14 мая, 2018, 16:10 — ИА Регнум. Госдума на пленарном заседании 15 мая обсудит пакет антисанкционных законопроектов в первом чтении. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 мая, об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин по итогам Совета Думы.

Советский плакат. Наш ответ Чемберлену. 1920-е

«Планируем завтра (15 мая) рассмотреть как законопроект о противодействии американским санкциям, так и законопроект об уголовной ответственности в отношении тех, кто исполняет эти санкции», — заявил Володин.

Принятие этих законопроектов необходимо, подчеркнул спикер Госдумы.

«К нам обращаются представители тех компаний, которые попали под санкции, физические лица, которые оказались в санкционном списке. Нам крайне важно защитить нашу экономику, нам важно, чтобы национальное законодательство выполнялось в нашей стране», — указал он.

«За каждым предприятием десятки тысяч, иногда и миллион людей, их семьи, рабочие места, — это безопасность нашей страны. У всех есть понимание, законопроекты должны быть рассмотрены в приоритетном порядке», — заявил Володин.

Так, первый документ предоставляет правительству РФ полномочия по введению ряда мер экономического и политического характера. В частности, законопроект дает правительству РФ право ввести запрет или ограничения на импорт алкоголя, табака и лекарств из США и стран, поддерживающих санкции. Всего предусмотрено 16 мер.

Еще одна инициатива, в частности, предусматривает уголовное наказание за исполнение санкций США. Штраф составит до 600 тыс. рублей или ограничение свободы на срок до четырех лет.