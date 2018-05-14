Калуга, 14 мая, 2018, 15:48 — ИА Регнум. Прокуратура Калужской области завершила цикл проверок соблюдения противопожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием людей. Как сообщила 14 мая корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Калужской области Искрина Басулина, органами прокуратуры совместно со специалистами МЧС и представителями органов местного самоуправления было проверено 309 объектов с массовым пребыванием людей, в том числе 117 торгово-развлекательных и торговых центров, а также досуговые детские организации, объекты культуры и спорта.

Пожарный шланг

Проверкой выявлены многочисленные нарушения требований федерального закона о требованиях пожарной безопасности. Руководителям соответствующих организаций и индивидуальным предпринимателям внесено 238 представлений, в отношении виновных лиц возбуждено 245 дел об административных правонарушениях по ст. 20.4 КоАП РФ. Кроме того, по результатам проверки судом рассматриваются 11 исковых заявлений прокуроров об устранении нарушений требований пожарной безопасности, в которых поставлен вопрос о приостановлении деятельности соответствующих организаций.

Так, в торговом центре «Панорама» выявлены нарушения требований пожарной безопасности, создающие угрозу безопасности, жизни и здоровью сотрудников магазинов и неопределенного круга лиц. Здание не оборудовано системой пожарной сигнализации светового и звукового сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников, эвакуационными выходами с этажей установленной ширины, автоматическими установками пожаротушения, основными эвакуационными проходами шириной не менее 2,5 метра, исправными системами и установками противопожарной защиты, несгораемой эксплуатируемой кровлей, наружными светопрозрачными стенами с установленным пределом огнестойкости. Кроме того, к зданию торгового центра отсутствует проезд для пожарных автомобилей шириной не менее 4,2 метра.

Аналогичные проблемы выявлены в торговом центре «Клевер» и кинотеатре «Синема Стар РИО» (торговый центр «РИО»). Прокурором Калуги в суд направлено три исковых заявления об устранении нарушений требований пожарной безопасности в торговых центрах «Клевер» и «Панорама», кинотеатре «Синема Стар РИО» (торговый центр «РИО») и приостановлении их деятельности до устранения нарушений. По искам прокурора назначено судебное слушание.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, прокуратурой Юхновского района выявлен факт использования индивидуальным предпринимателем здания промышленного назначения (цеха по изготовлению колбасных изделий) для размещения гостиницы «Айсберг Угра» и оказания гостиничных услуг с нарушениями требований градостроительного законодательства. Здание гостиницы, согласно разрешению администрации МО «Городское поселение город Юхнов» введено в эксплуатацию как колбасный цех, однако используется как объект массового пребывания людей.

Кроме того, в нарушение требований законодательства о пожарной безопасности здание гостинцы не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, вторым эвакуационным выходом с каждого этажа. Также, не проводятся проверки работоспособности внутреннего противопожарного водопровода с составлением соответствующих актов проверки.

Напомним, во исполнение поручения Генпрокуратуры РФ в связи с пожаром, произошедшим 25 марта 2018 года в торговом комплексе «Зимняя вишня» в городе Кемерово, прокуратурой Калужской бласти проведена проверка исполнения законодательства о пожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием людей.