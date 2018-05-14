Великий Новгород, 14 мая, 2018, 15:33 — ИА Регнум. В Новгородской области сегодня, 14 мая, и завтра, 15 мая, в дневные часы ожидается повышение температуры воздуха до 30−32 градусов выше ноля. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, такое предупреждение разослало жителям региона ГУ МЧС России по Новгородской области.

Александр Комаров ИА REGNUM Жители спасаются от жары

Кроме того, ведомство сообщило о наивысшем, пятом классе пожароопасности.

Чрезвычайная пожароопасность объявлена до 15 мая и касается трёх районов области — Холмского, Крестецкого и Боровичского. На этих территориях сохраняется самая высокая опасность возникновения лесных пожаров.

Напомним, ранее в регионе в связи с установившейся сухой и жаркой погодой был объявлен четвёртый класс пожарной опасности.