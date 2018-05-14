Москва, 14 мая, 2018, 15:10 — ИА Регнум. В поддержку петербургских паралимпийцев пройдёт благотворительный аукцион. На кону — возможность лично встретиться с игроком клуба «Что? Где? Когда?» Михаилом Скипским, двукратным обладателем «Хрустальной совы» и «Хрустального атома», лучшим в мире тренером «Что? Где? Когда?» 2008 года и отличным педагогом. Как сообщили ИА REGNUM в благотворительном фонде «Точка опоры» 14 мая, подать заявки на участие во «Встрече для добрых дел» на Добро.мэйл.ру можно будет до 23 мая.

Благотворительный фонд «Точка опоры» Михаил Скипский

Михаил Скипский готов рассказать всё о хитростях и трудностях популярной телевизионной игры, о том, как не потерять самообладание, где найти личный ключ к успеху, и как из любой игры выходить победителем.

«Чистая голова важнее адреналина», — утверждает игрок клуба.

Добавим, что лотерею добрых встреч организаторы проекта «Meet For Charity» и платформы Добро Mail.Ru запустили несколько месяцев назад. Правила просты: популярные артисты, художники, музыканты, бизнесмены, спортсмены выбирают некоммерческую организацию, в которую будут направлены средства за лот с их участием, а участники делают пожертвования на Добро Мэйл.ру. Случайного победителя определяет специальный алгоритм.

Собранные средства пойдут на поддержку петербургских паралимпийцев.