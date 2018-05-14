Петербургских паралимпийцев поддержит знаток клуба «Что? Где? Когда?»
Москва, 14 мая, 2018, 15:10 — ИА Регнум. В поддержку петербургских паралимпийцев пройдёт благотворительный аукцион. На кону — возможность лично встретиться с игроком клуба «Что? Где? Когда?» Михаилом Скипским, двукратным обладателем «Хрустальной совы» и «Хрустального атома», лучшим в мире тренером «Что? Где? Когда?» 2008 года и отличным педагогом. Как сообщили ИА REGNUM в благотворительном фонде «Точка опоры» 14 мая, подать заявки на участие во «Встрече для добрых дел» на Добро.мэйл.ру можно будет до 23 мая.
Михаил Скипский готов рассказать всё о хитростях и трудностях популярной телевизионной игры, о том, как не потерять самообладание, где найти личный ключ к успеху, и как из любой игры выходить победителем.
«Чистая голова важнее адреналина», — утверждает игрок клуба.
Добавим, что лотерею добрых встреч организаторы проекта «Meet For Charity» и платформы Добро Mail.Ru запустили несколько месяцев назад. Правила просты: популярные артисты, художники, музыканты, бизнесмены, спортсмены выбирают некоммерческую организацию, в которую будут направлены средства за лот с их участием, а участники делают пожертвования на Добро Мэйл.ру. Случайного победителя определяет специальный алгоритм.
Собранные средства пойдут на поддержку петербургских паралимпийцев.