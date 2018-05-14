Переславль-Залесский, Ярославская область, 14 мая, 2018, 15:09 — ИА Регнум. Компания «Газпром Межрегионгаз Ярославль» намерена до конца мая приостановить газоснабжение предприятий Ярославской области, которые не выполняют договорные обязательства в части расчетов за потребленный газ, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Переславцы рискуют остаться без горячей воды

Среди этих предприятий — переславское ООО «ПЭК», которое является источником тепла и горячей воды для подавляющего числа жителей Переславля-Залесского.

Проблема горячего водоснабжения в летний период встает перед Переславлем не первый год. В прошлом году, по всей видимости, в преддверии выборов губернатора и назначения главы городского округа Переславля-Залесского, а также в связи с достигнутыми Дмитрием Мироновым и руководством Газпрома договоренностями о сокращении долга и 100-процентной текущей оплате голубого топлива, газ у предприятий-должников не отключали, однако вводили лимиты потребления. Именно поэтому прошлым летом в Переславле были временные отключения горячей воды в конце летних месяцев.

Однако в конце 2017 года стало ясно, что обещание Дмитрия Миронова не выполняется, долг многих предприятий продолжает расти. Глава городского округа Переславль-Залесский Владимир Волков не смог добиться его сокращения, хотя темпы роста задолженности замедлились. На настоящий момент размер долга ООО «ПЭК», по информации компании «Газпром Межрегионгаз Ярославль», составляет 487 миллионов рублей (на 1 мая 2018 года). Еще почти 50 миллионов должно ООО «МЭС» — компания, которая также может попасть под ограничение газоснабжения. Две котельные ООО «МЭС» снабжают теплом два микрорайона Переславля — Чкаловский и Молодежный.