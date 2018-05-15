Минск, 15 мая, 2018, 06:09 — ИА Регнум. Либерализация экономики Белоруссии, обещающая в будущем принести долгожданную прибыль, лежит на одной чаше весов, уравновешивать которую должна социальная поддержка белорусского населения. Можно ли соблюсти этот баланс в условиях, когда маховик либерализации принялся раскручиваться со все увеличивающейся скоростью, рассказывает корреспондент ИА REGNUM Анастасия Полозкова.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Все ради бизнеса, любые жертвы приемлемы, если речь идет о прибыли, такой принцип становится ведущим для все большего числа белорусских чиновников. Развитие предпринимательства за счет народа, по этой дорожке можно зайти довольно далеко, получив результат, противоположный ожидаемому. А действия белорусского правительства в 2018 году, такие как борьба с теневой экономикой, принявшая формы «борьбы с тунеядством», могут больнее ударить по простым гражданам, чем по искомым Минском «тунеядцам». Задолженность населения по оплате услуг ЖКХ продолжает расти. Здесь могло бы помочь увеличение средней зарплаты, но в свете развернувшейся борьбы за либерализацию и предпринимательство эта задача уже выведена из первоочередных.

А то, за что борются белорусские экономисты, даст экономический эффект когда-нибудь в будущем. Если этот эффект вообще будет иметь место. Западные же наблюдатели ждут удобного момента, чтобы «подсечь рыбу», то бишь скупить по дешевке белорусскую экономику, которая загоняет сама себя в безвыходное положение. Не в этом ли смысл одобрения Европейским банком дезорганизующих действий белорусского правительства?

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