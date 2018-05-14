Ереван, 14 мая, 2018, 15:01 — ИА Регнум. Бывший министр обороны Армении Виген Саркисян, обвиняющий премьер-министра Никола Пашиняна в том, что тот «не владеет деталями переговоров», на самом деле раскрывает свое абсолютное незнание содержания процесса карабахского урегулирования. Об этом заявил первый президент Армении Левон Тер-Петросян в статье «Пашинян однозначно прав в этом вопросе, а Виген Саргсян абсолютно несведущ», которая опубликована на сайте iLur.am.

ilur.am Левон Тер-Петросян (слева) и Никол Пашинян

Первый президент Армении отмечает, что Армения, Азербайджан и Карабах получили статус «стороны нагорно-карабахского конфликта» со стороны международного сообщества в заключительном документе Будапештского саммита 6 декабря 1994 года и, точнее, в Пражском разъяснении председателя руководящего совета ОБСЕ от 31 марта 1995 года.

«Отсюда становится очевидным, что высказанная Вигеном Саркисяном мысль о том, что Азербайджан всегда настаивал на том, чтобы Армения была признана в качестве стороны карабахского конфликта, является нонсенсом. Азербайджан на самом деле утверждал не это, а то, что Армения должна быть признана стороной не карабахского конфликта, а стороной карабахской войны, то есть агрессором. Это стремление Азербайджана было разрушено блестящими усилиями армянской дипломатии в четырех резолюциях Совета Безопасности ООН, четко определяющих, что азербайджанские районы, прилегающие к Карабаху, взяты не армянской армией, а местными армянскими силами. Если министр обороны Армении не понял этой элементарной реальности, то армянский народ должен быть рад, что он был освобожден от этого человека, который сам себя провозгласил отцом концепции «Нация — Армия», — написал Левон Тер-Петросян.

Как отмечает первый президент, признанный на международном уровне статус Нагорного Карабаха в качестве «полноценной и равноправной стороны» был самым большим достижением армянской дипломатии, которое «было разрушено из-за, мягко говоря, преступной халатности Роберта Кочаряна, что стало основой всех трудностей, возникающих в процессе урегулирования карабахского конфликта».

Выступая против идеи о том, что Армения является стороной карабахского конфликта, которая была несколько дней назад высказана Николом Пашиняном, экс-министр обороны Виген Саркисян сказал следующее: «Три дня назад на пресс-конференции премьер-министр Республики Армения высказал ряд позиций по урегулированию карабахского конфликта, что, на мой взгляд, может быть опасным… Премьер-министр заявил, что не будет резкого поворота в сфере внешней политики, но в то же время намекнул на то, что Армения является стороной конфликта. Это всегда было требованием Азербайджана, в то время как международное сообщество знает, что Армения является гарантом безопасности Арцаха [Карабаха — ИА REGNUM. ], партнером по переговорам, но не «стороной конфликта». Это может иметь далеко идущие последствия. Наконец, заявления [Пашиняна] содержат проявления незнания деталей переговоров».