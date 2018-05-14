Псков, 14 мая, 2018, 14:53 — ИА Регнум. Спортсменка из Санкт-Петербурга с инвалидностью обошла десятки участников и стала призёром чемпионата России по спортивному ориентированию. Как сообщили ИА REGNUM в благотворительном фонде «Точка опоры», 16-летняя Виктория Солянко завоевала сразу две бронзовые медали.

Благотворительный фонд «Точка опоры» Виктория Солянко

Третьей она пришла к финишу на дистанциях «точное ориентирование» и «спринт», а также подтвердила звание Мастера спорта.

Благотворительный фонд «Точка опоры» Виктория Солянко

Всего за победу в чемпионате России по трейл-ориентированию (спортивное ориентирование для людей с инвалидностью) боролись свыше 70 спортсменов из 12 регионов России. Также в соревнованиях приняли участие и шесть спортсменов из Санкт-Петербурга.

Добавим, что чемпионат России по трейл-ориентированию лиц с поражением опорно-двигательного аппарата прошёл в Пскове с 10 по 14 мая.

Как пояснили в благотворительном фонде, цель трейл-ориенрования в отличие от классического спортивного ориентирования не пройти неизвестную трассу за максимально короткий временной промежуток, а выяснить за определенное контрольное время, какая из призм (флагов) на местности соответствует заданной легенде.