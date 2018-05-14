Ярославль, 14 мая, 2018, 14:45 — ИА Регнум. Верховный суд России признал не соответствующими закону ряд правил благоустройства города Ярославля, касающихся нестационарных торговых объектов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказала одна из истиц предприниматель Рузанна Ароян.

City-yaroslavl.ru Ларек в Ярославле

Тяжбу с городскими властями группа бизнесменов начала в 2017 году, когда городские власти ввели требование по внешнему виду ларьков: цвету, материалам и даже тротуарной плитке у ларьков. Районный и областной суды встали на сторону мэрии города, а Верховный принял иное решение. Он постановил отменить ряд пунктов правил, касающихся внешнего вида ларьков.

В мэрии Ярославля получили судебное решение. Но, как говорят, оно ни на что не повлияет — ларечная реформа фактически завершена. В мэрии также пояснили, что даже отмена указанных пунктов правил благоустройства не повлияет на внешний вид торговых павильонов, так как требования к ним определены в договорах с предпринимателями. Оставшиеся киоски старого образца работают без правоустанавливающих документов и сносятся по мере выноса судебных решений. Прецедент приостановки правил благоустройства уже имел место, когда региональные власти забрали у мэрии эти полномочия. На «ларечную реформу» это никак не повлияло.

Истцы также говорят, что кроме морального удовлетворения решение Верховного суда ничего не дает. Как сказала один из истцов предприниматель Рузанна Ароян, она уже заменила свои НТО на киоски нового образца. Естественно, переделывать их снова и менять красную плитку на серую никакого смысла нет. Требования бизнесменов к мэрии уже поменялись.

«Для замены ларьков мы понесли большие затраты, взяли кредиты. Теперь приходится эти кредиты отдавать, а также платить мэрии. Нам нужен второй льготный срок аренды без торгов. Также мы хотим, чтобы не менялись тарифы и чтобы не было первоначального взноса. Сейчас мы платим вперед за год. Хотелось бы платить если не помесячно, то хотя бы поквартально. Потому что мы вынуждены платить деньги, которых еще не заработали. Эти требования мы высказывали уже не раз, и будем продвигать их через ОПОРУ РОССИИ и уполномоченного по правам предпринимателя», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM Рузанна Ароян.

Не исключено, что кто-то из предпринимателей на основании решения Верховного суда попытается взыскать с городских властей упущенную выгоду или напрасно понесенные расходы.