Астана, 14 мая, 2018, 14:42 — ИА Регнум. В Казахстане по состоянию на 1 мая 2018 года среднемесячная заработная плата без учета малых предприятий составила 152 013 тенге (28 677 рублей). Об этом 14 мая сообщили на сайте комитета по статистике министерства национальной экономики республики.

Казахстанский тенге

В марте номинальные доходы казахстанцев увеличились по сравнению с мартом 2017 года на 12,1%, а реальные доходы — на 5,7%. Среднедушевые доходы граждан Казахстана в марте 2018 года составили 86 119 тенге (16 246 рублей).

По данным ведомства, в апреле 2018 года уровень безработицы составил 4,9%. В этом же месяце уровень инфляции составил 2,2% по сравнению с декабрем 2017 года.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2017 года в Казахстане реальные заработные платы уменьшились на 2,1% по сравнению с 2016 годом, а номинальные — увеличились на 5,% до 149,7 тыс. тенге (26 680 рублей).

Напомним, в январе 2018 года в Казахстане заработные платы учителям первых, вторых, пятых и седьмых классов увеличились на 30%.