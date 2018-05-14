Ростов-на-Дону, 14 мая, 2018, 14:31 — ИА Регнум. Генеральная репетиция чемпионата мира по футболу, который в скором времени примет «Ростов-Арена», провалилась. Как и совпавшее с тестовым матчем торжественное открытие стадиона. Точнее, провальной оказалась организация игры, прошедшей 13 мая между «Ростовом» и «Уралом» (1:0). В социальных сетях возмущенные болельщики продолжают оставлять гневные комментарии. Как сообщает ИА REGNUM, в день футбольной баталии был перекрыт весь центр города-миллионника, что привело к транспортному коллапсу.

Donland.ru «Ростов-Арена»

Официально сообщается о том, что посмотреть игру на «Ростов-Арене» пришли более 41,5 тыс. зрителей и аккредитованных лиц. За их безопасностью следили более 1,5 тыс. правоохранителей, столько же контролеров-распорядителей и сотрудников частной охранной организации. В организации помогали 645 волонтеров. Но этого оказалось недостаточно.

«Отвратительная работа стюардов и волонтеров сегодня на матче! Закрывают проходы перед толпой, ничего не знают, не помогают, руководители их где-то бегают. Оценка — два! На прошлом матче все было отлично, сегодня — отвратительно! Надо исправляться!», — написал в социальной сети Григорий П.

«Болельщики негодуют, ОМОН не пускает на уже свободный проход G1. Говорят, что надо обходить стадион, а это 3 километра по дождю и холоду», — говорится в комментарии под подтверждающим видео.

«Девушек-полицейских в перчатках не хватало. Поклонницы футбола выстраивались в длинные очереди, чтобы попасть на досмотр. При этом сумки и зонтики надо было класть на ленту, а ленты были в нескольких метрах от этой зоны досмотра. Пошла волна недовольства. Затяжка по времени. Пришедшие дети уже стояли впереди, а мамы выкрикивали через рамку, чтобы они не смели двигаться с места. Также включали телефоны и показывали экран, открывали кошельки, оставляли конфеты, каштаны, воду. А дальше началось что-то невообразимое. Мы уже были на стадионе, мы знали куда идти. Сегодня туда идти было нельзя. Мы заходили в один вход, показывали билеты, нам говорили: нет, идите в другой. И так несколько раз! Волонтеры не могли нам толком сказать, куда идти! Мы ходили под дождем с ребёнком от одного входа к другому. Показывали им схему на обратной стороне билета (!!!), объясняли, что мы знаем, как туда идти и что нам надо идти туда. Волонтеры не могли объяснить, куда, в какой вход. Матч уже начинался. Я схватила волонтера за руку и сказала, что, раз нам нельзя никуда идти, они не могут сказать, куда нам заходить, то пусть он нам покажет дорогу. И что я не отпущу его. Он позвал начальника. В общем, кое-как мы добрались до своих мест. Волонтёры не знают расстановки мест, не ориентируются вообще, навигация на стадионе нулевая», - цитирует издание «Большой Ростов» одну из болельщиц.

Третий момент — доставка к стадиону болельщиков. Для этих целей было запущено четыре маршрута автобусов-шаттлов, которые сделали в общей сложности 387 поездок. Ими было перевезено почти 30,5 тыс. пассажиров.

«Сегодня впервые посетил «Ростов-Арена». На остановке РИНХ мы ждали шаттл. Да, он приехал, битком набитый, пришел второй, третий, четвертый. Все набиты битком. На пятый подошла женщина с ребенком-инвалидом в инвалидной коляске, с ней ещё было двое детей. Объясните, пожалуйста, как ей можно добраться до стадиона? Автобусы не предусмотрены для инвалидов. А самое главное, не организован мозг наших жителей: ни один не захотел выйти из шаттла, чтобы дать место инвалидной коляске, маме и ещё двум детям. Мы с трудом впихнули их туда и отправились пешком через Ворошиловский мост», — поделился Артур Р.

Организация явно «хромала» и в плане ограничения движения транспорта. Из-за того, что движение автотранспорта было перекрыто, многие не могли добраться до места назначения по привычному маршруту.

«Полный коллапс! Одна сплошная пробка. Ехала 1,5 часа. Стоянка около «Меги» (торговый центр) забита под завязку. Машины ставят на обочине. Тут же ДПС с эвакуаторами. Бюджет пополняют. Пробка от вокзала до памятника «Тачанка». Не представляю, что будет на ЧМ», — задается вопросом Илона С.

«На кой его [стадион] было строить в таком месте, где он будет мешать всем кроме фанатов? Строить у важнейшей транспортной артерии и загруженного центра — это нормальная организация? Можно много перечислить моментов «нормальной» организации. Организация никудышная, поведение большой части фанатов ещё никудышнее. Да еще почти два года жить в раскопках с перекрытыми улицами, что бы потом три месяца быть замурованными со всех сторон. В итоге, благодаря совокупности всех этих фактов, у простых жителей города негатив к этому великому событию!» - обратил внимание Александр К.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM , проблемы с организацией проведения футбольных баталий на ростовском стадионе начались ещё со старта продаж билетов на первый из трёх тестовых матчей, которые прошли на «Ростов-Арене» до начала ЧМ-2018. Якобы сложности были связаны с техническими причинами. О плохой организации матчей болельщики высказывались и после завершения игр «Ростова» с ФК «СКА-Хабаровск», «Тосно» и «Урал». Причём жёлто-синие одержали победу над всеми соперниками, вышедшими на поле ростовской арены.

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Напомним, стадион на левом берегу реки Дон начали строить в 2013 году. В декабре 2017 года было объявлено о завершении работ. Футбольные баталии ЧМ-2018 объект примет 17, 20, 23 и 26 июня 2018 года. На стадионе пройдут матчи Бразилия — Швейцария, Уругвай — Саудовская Аравия, Южная Корея — Мексика, Исландия — Хорватия. 2 июля 2018 года город-миллионник примет болельщиков, прибывших на матч 1/8 финала футбольного первенства планеты.