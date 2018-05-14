Сочи, Краснодарский край, 14 мая, 2018, 14:12 — ИА Регнум. В Сочи, сегодня, 14 мая, состоялась первая встреча президента России Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

kremlin.ru Никол Пашинян и Владимир Путин

Как сообщает пресс-служба Кремля, Владимир Путин поздравил Пашиняна с избранием на высокую должность председателя правительства Армении.

«В начале нашей встречи хотел бы сказать, что мы рассматриваем — и это хорошо всем известно — Армению как нашего ближайшего партнёра и союзника в регионе. Это касается и экономического взаимодействия, это касается вопросов безопасности.

Вы знаете, что Россия остаётся ведущим торгово-экономическим партнёром Армении — это более 25 процентов. Российские капиталовложения составляют где-то 35 процентов всех иностранных инвестиций в Армению. У нас за последнее время наблюдается рост товарооборота — тоже где-то на 25 процентов. И опережающим темпом растут поставки сельскохозяйственной продукции Армении на российский рынок: рост составил за предыдущие месяцы 38 процентов», — сказал Путин.

По его словам, это очень хорошая динамика, и президент рассчитывает на то, что странам удастся не только это сохранить, но и преумножить.

«Хочу пожелать вам успехов на посту руководителя правительства. Надеюсь, что наши отношения будут развиваться так же поступательно, как это было до сих пор, мы будем так же активно работать на международной арене, в международных организациях, начиная с Организации Объединённых Наций, где Армения и Россия всегда поддерживали друг друга, и заканчивая нашими региональными организациями — и в сфере безопасности, и в сфере экономического развития».

В свою очередь Никол Пашинян поблагодарил президента России за тёплые слова, выразив удовлетворение, что через несколько дней после избрания на пост премьер-министра Армении у него есть возможность встретиться с российским президентом, так как, по мнению Пашиняна, есть что пообсуждать.

«Есть ещё и то, что не нуждается в обсуждении, — это союзнические стратегические отношения между Арменией и Россией. И в принципе могу заверить, что по этому вопросу в Армении, можно сказать, есть консенсус, и никто никогда не ставил, и думаю, что не будет ставить под сомнение стратегическую важность армяно-российских отношений.

Мы настроены и у нас есть большая энергия дать новый импульс нашим отношениями — и в политическом, и в торгово-экономическом смысле. Надеемся развивать наши отношения в военно-технической отрасли и в других отраслях», — сказал Пашинян.

По его словам, Ереван очень высоко ценит ту сбалансированную позицию, которую Россия имела в ходе внутриполитического кризиса в Армении. Пашинян считает, что это была очень конструктивная позиция, это высоко ценится не только со стороны правительства Армении, но и вообще в армянском обществе.

«Ещё раз позвольте вас поздравить с прошедшими праздниками. Было очень интересно наблюдать за майским парадом на Красной площади — это вообще любимое зрелище в Армении, парад 9 мая, и мы очень впечатлены теми достижениями, которые сейчас имеет российский военно-промышленный комплекс», — сказал Пашинян.