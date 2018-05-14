Ереван, 14 мая, 2018, 14:10 — ИА Регнум. Министр образования и науки Армении Араик Арутюнян предложил перенести на неделю вступительные экзамены в вузы в связи с участием школьников в акциях протеста в стране, об этом чиновник написал на своей странице в Facebook.

Цитата из х/ф «Пацаны». Реж. Динара Асанова. 1983. СССР Малолетние хулиганы

«Поскольку ученики выпускных классов во время общенародного движения потеряли время и не успели хорошо подготовиться к экзаменам, предлагаю на неделю отложить вступительные экзамены», — написал Арутюнян.

Министр также предложил высказать свои мнения всем заинтересованным лицам перед тем как он внесет соответствующее предложение на рассмотрение правительства.

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Напомним, политический кризис в Армении продолжается с начала апреля, после того как парламент избрал на должность премьер-министра Сержа Саргсяна, который до этого два срока был президентом. Решение парламента привело к уличным протестам.

После этого лидер оппозиционной партии «Гражданский договор» и глава парламентской фракции «Елк» Никол Пашинян объявил о начале бескровной «бархатной революции». В результате чего Саргсян подал в отставку, а на его место был избран Пашинян.

Новый премьер-министр сформировал правительство, большая часть которого — молодые кадры, являющиеся сторонниками Пашиняна по партии «Гражданский договор» и блоку «Елк».

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